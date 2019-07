Marko: “hebben straks door Gasly geen onderdelen meer over”

♫ Alles ligt aan Gasly. ♫

Pierre Gasly mag dan bovengemiddeld hebben gepresteerd in zijn jeugd, in de Formule 1 komt hij vooralsnog niet goed tot zijn recht. Pas in de Grand Prix van Groot-Brittannië wist de Fransman bij Red Bull enigszins zijn draai te vinden. Gasly kwam als vierde over de meet en, nog belangrijker, vóór stalgenoot Verstappen.

Geen beter moment voor de 23-jarige om voort te borduren op dit momentum en ook in Duitsland de sterren van de hemel te rijden – wat in zijn geval betekent foutloos rijden en dicht in de buurt van Verstappen blijven. Helaas viel deze droom al in de tweede vrije training in duigen, daar hij vlak voor het einde van de sessie de controle over zijn bolide verloor en hard contact maakte met de muur.

Red Bull-adviseur en talentenjager Helmut Marko, niet de persoon om een blad voor de mond te nemen, heeft na afloop van de sessie van zich laten horen. In een kort gesprek met Speedweek vertelt de Le Mans-winnaar van 1971 dat Gasly simpelweg een foutje maakte. Vervelend, maar kan gebeuren. Hoewel Marko zegt te hopen dat Gasly zijn zelfvertrouwen hiermee niet is kwijtgeraakt, vallen er in diezelfde adem nog enkele woorden uit zijn mond die dit weekend ongetwijfeld rond zullen spoken in het hoofd van Pierre.

Zo zegt Marko: “Momenteel leggen we de focus op de vraag of we de auto kunnen repareren. Dit heeft niets te maken met een gebrek aan vaardigheden, de reserve-onderdelen beginnen simpelweg op te raken.“

Alsof de druk bij Pierre nog niet groot genoeg was, besloot Marko dit maar eens met de wereld te delen. Wel moet hierbij worden vermeld dat het waarschijnlijk gaat om de nieuwe onderdelen die Red Bull dit weekend heeft meegebracht. Het team brengt ook ditmaal weer een update, maar omdat deze bijzonder vers is, zijn er slechts een beperkt aantal reserve-onderdelen van beschikbaar. Zuinig zijn, dus.