Marko: “Ik hoop dat Mercedes en Hamilton verliezen”

Sjaak Swart, is that you?

Helmut Marko is naar verluidt goed bevriend met Mercedes-berater Niki Lauda, maar met zijn laatste uitspraken zal hij zich niet populair gemaakt hebben bij team zilver. ServusTV vroeg hem namelijk naar wie hij dit jaar het liefst kampioen ziet worden nu Red Bull Racing noch haar rijders nog een realistische kans maakt op de titel. De meeste doorgewinterde managers en sporters zouden deze vraag handig omzeilen met iets in de trant van ‘als we zelf niet winnen maakt de rest me weinig uit’ of ‘beide hebben goed werk afgeleverd en aan het eind wint de beste’. Maar Helmut doet niet aan politiek correct geneuzel. De altijd uitgesproken Oostenrijker geeft gewoon zijn ongezouten mening:

Sebastian is op dit moment mentaal sterker en heeft ook de betere auto. Ik heb liever dat hij wint, dan Mercedes. Ik hoop dat hij zich kan herpakken zoals hij dat ook bij ons deed. Toen stond hij vijftig punten achter voor de zomerstop en kwam hij na de vakantie ijzersterk terug. Met ongelooflijke precisie werkte hij toen race na race af.

Marko doelt op het seizoen van 2010, dat aanvankelijk de kant van Mark Webber of Fernando Alonso op leek te vallen, maar uiteindelijk mede dankzij drie overwinningen en een tweede plaats in de laatste vijf races een prooi werd voor Vettel. Op zich is het trouwens geen verrassing dat Marko warme gevoelens koestert jegens Vettel; de Duitser was immers Max voordat Max bestond en onlangs schreven we ook al dat Marko’s liefde voor Vettel nooit zal sterven. Maar als jij de titel aan HAM of aan VET zou moeten gunnen, wie van de twee kies jij dan?