Belgische popo zoekt gekkie in Paarse Porsche GT3

De Belgische politie is op zoek naar een malloot die gisteren een tikje loco ging in Roeselare. Hij deed dat toepasselijk genoeg op een rotonde rond punt nabij de Poco Loco (muzak) chipsfabriek. Op een filmpje dat viraal is gegaan zien we een Paarse Porsche 911.2 GT3 kunstig het rondvormige wegdeel omcirkelen, waarbij de bestuurder gebruik maakt van een dab of oppo. Kennelijk moeten we de verdachten zoeken onder voormalig deelnemers van onze driftcursus want de waaghals heeft duidelijk skills.

Bij onze zuiderburen is er echter de nodige ophef ontstaan rond het filmpje. Carl Vyncke van de dienst Verkeer werd door verklikkers vanaf verschillende kanten bestookt met info over de snodaard, zo meldt Knack.be. Carl spreekt dan ook zijn walging uit over het onverantwoorde rijgedrag van de Porsche-bestuurder:

Zo’n onverantwoord rijdgedrag tolereren we niet. Uiteraard gaat het om roekeloos rijgedrag, je ziet ook hoe er vlak voordat de Porsche arriveert ook nog een andere wagen op het rondpunt passeert. De bestuurder bracht niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar.

Waarvan akte. Dit soort schaamteloze manoeuvres passen natuurlijk niet op de openbare weg, vooral ook niet in een Jaguar F-Type (rijtest) of BMW 3-serie (rijtest). Heel veel moeite om de bestuurder zijn vet te geven zal de politie vermoedelijk overigens niet hoeven doen. Op een van de screenshots uit onderstaande video is namelijk de nummerplaat van de 911 goed te zien.

