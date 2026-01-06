Wanneer houdt dit winterse weer (en de bijbehorende verkeersproblemen) eens op?

Is het einde van de filestorm al in zicht?

Nederland ligt deze week verpakt onder een grote witte deken van sneeuw. Waar wij Hollanders doorgaans prima weten om te gaan met wit poeder, wil dat met de sneeuw in combinatie met het verkeer niet echt lukken. De ellende gaat nog wel even door, maar weten we al wanneer het winterse weer en de problemen in het verkeer die daarbij horen eindelijk eens ophouden?

Hoe desastreus de situatie op de weg en in het OV is, merk je wel aan de waarschuwingen vanuit Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen. RWS houdt een liveblog bij om weggebruikers te waarschuwen voor files en gladheid.

Berichtgeving RWS en NS

Op dit moment, dinsdagochtend 6 januari, roept Rijkswaterstaat weggebruikers op om ”rekening te houden met gladheid door winterse omstandigheden op de weg. Op dit moment trekken er nog winterse buien over het land. Ook vannacht en morgen verwacht het KNMI winterse neerslag. Daarnaast is er door vorst kans op opvriezen van natte weggedeelten en/of sneeuwresten, wat lokaal tot verraderlijke gladheid kan leiden.”

Ook op het spoor is het een groot drama. Eerst werd een winterdienstregeling afgeroepen waarbij minder treinen zouden rijden, maar later kwam het bericht dat er helemaal geen treinen zouden rijden. De oorzaak is niet alleen een groot aantal wisselstoringen door het koude weer, maar ook een IT-storing in een belangrijk planningssysteem.

”Het is daardoor vannacht niet gelukt om de winterdienstregeling voor te bereiden. Hierdoor kunnen er deze ochtend vooralsnog geen NS-treinen rijden”, lezen we. Je wordt geadviseerd om voorlopig niet met de trein te reizen en je reis uit te stellen. Voor het laatste nieuws kun je de liveblog van ProRail raadplegen.

Hoelang gaat dit zo door?

De situatie lijkt nu al vrij somber, maar wees gewaarschuwd: de kans is groot dat de ellende alleen nog maar zal groeien. Als we kijken naar de weersvoorspellingen voor de rest van de week, dan zien we alleen nog maar meer sneeuw.

Vandaag, dinsdag 6 januari, begint het nog goed. Alleen in het noorden van het land valt er veel sneeuw, de rest van het land komt weg met een enkele bui en zelfs de zon. Maar dan: aan het einde van de middag komt er een nieuw pak sneeuw onze kant op. Dit moet vooral in het oosten van Nederland zorgen voor een nieuw pak sneeuw.

Ook op woensdag 7 januari gaat er weer sneeuw vallen. Wederom is het oosten de klos. In het westen valt ook wat sneeuw, maar is het ook wat warmer en gaat het ook regenen. Hierdoor smelt er een laagje sneeuw. Overigens waait het wel hard waardoor het nog geen aangenaam weer is.

De rest van de week zien we hetzelfde beeld: regen en sneeuw wisselen elkaar af. Het goede nieuws: de temperatuur gaat stijgen. Vrijdag belooft het al 4 graden Celsius te worden in De Bilt met ’s nachts zelfs 1 graad boven nul. Toch blijft er veel neerslag vallen. Zeker op vrijdag (20 millimeter) en zondag (22 millimeter). Let wel: dit is een mix van regen en sneeuw.

Het einde in zicht?

Het breekpunt lijkt vooralsnog maandag 12 januari te worden. Dan is er voor het eerst weer eens geen neerslag voorspeld. Het is overdag maximaal 7 graden en ’s nachts 4 graden Celsius. Op dat moment moet de grootste laag sneeuw gaan smelten en zouden we eindelijk gedag kunnen zeggen tegen alle verkeersproblemen.

De rest van volgende week blijft het regenen, maar gaat het niet vriezen waardoor de laatste restjes sneeuw worden weggevaagd door de regen. Eind goed, al goed. Tenminste, als deze weersvoorspelling uitkomt uiteraard. En nu hup, terug naar het autonieuws.

Foto: BMW M5 G99 Touring gespot door @ecnerualcars