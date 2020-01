Phytonic Blue is de beste kleur voor je dikke BMW

Het leven wordt zoveel leuker met een kleurtje.

Een auto uitvoergen met een bijzondere kleur. je moet het maar durven. Vaak betaal je er extra voor. Bij het inruilen of verkopen is het vaak lastiger om er weer van af te komen. Een Porsche 911 of zo in een bijzondere kleur levert zijn geld wel op, maar met een dikke zakenlimo of SUV is het een stuk lastiger.

Toch weerhoudt het Abu Dhabi motors er niet van om hun klanten aan te sporen voor iets unieks te gaan. In dit geval hebben ze een X5 koper bereid gevonden om de instapper helemaal dik aan te kleden. Er is gekozen voor de kleur ‘Phytonic Blue Metallic’. Het houdt het midden dus hardblauw en donkerblauw. Eerlijk is eerlijk: het maakt de X5 er een heel stuk fraaier op.

Het is een M-Sport uitvoering, dus met de dikke bumpers, skirts en enorme velgen. Verder is de auto afgemaakt met spulletjes van AC Schnitzer. We zien geregeld hun projecten voorbij komen en niet iedereen is wel van de complete modellen. Ze verkopen echter verreweg het meeste losse accessoires, zoals in dit geval splitter en achterspoiler. Of het je smaak is of niet, het is wel degelijk topkwaliteit.

In het interieur lijken de meest opties ook aangevinkt te zijn. Het leer is in dit geval ‘Ivory White Merino’. Zeer chic, maar waarschijnlijk ook zeer besmettelijk. Het uitgebreide leerpakket is gekozen, dus ook de airbag afdekking is van leder, evenals het gehele dashboard.







Zoals gezegd betreft het een instapper, de X5 xDrive40i. Nu is het allerminst behelpen met deze zes-in-lijn turbomotor, die 340 pk en 450 Nm levert. Daarmee snelt de 2.035 kg zware X5 in 5,5 seconden naar de 100 km/u en haalt ‘ie een topsnelheid van 243 km/u. Sneller dan het topmodel van de eerste generatie X5. Wat deze auto met kiezen is niet bekend. De vanafprijs is in Nederland 96.571 euro, de helft van wat de X5M kost.