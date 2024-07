Check deze 911 eens enorm praktisch zijn

Het bankje kan naar beneden! Dat is een praktische 911. Ook een dure trouwens.

We vragen het ons af: blijven er überhaupt nog originele exemplaren van de Porsche 964 over? Het is de favoriete basis voor een hoop bedrijven dat zich specialiseren in restomods, recreations of andere benamingen om aan te geven dat ze een oude auto er nog ouder laten zien, terwijl de techniek juist nieuwer is.

Paul Stephens UK begon hier al meer dan 15 jaar geleden al mee, Singer Vehicle Design maakte een paar jaar later furore met hun creaties. Sindsdien schieten dit soort bedrijven als de spreekwoordelijke paddenstoelen uit de eveneens spreekwoordelijke grond.

Vandaag hebben we er eentje van Kaege. Dat klinkt enorm Duits en dat komt omdat ze ook uit Duitsland komen, Stetten om precies te zijn. Een groot verschil is dat een Singer er behoorlijk uitspringt en overduidelijk een restomod is. Bij Kaege gaan ze meer voor de traditionele look.

Kill Kill All Chrome

De hype rondom ‘kill all chrome’ lijkt een beetje op zijn retour te zijn. Het is nu wachten op de Duitse band Scooter die er een liedje over maakt en dan weet je dat het echt over is.

Er is namelijk kwistig gebruik gemaak van chroom, zoals de koplampringen, de grille eronder en chromen buitenspiegels. In combinatie met het diep donkergroen ziet het er geweldig uit.

Ook de handgrepen zijn chroom, evenals de bumpers. Heelijk. Ondanks dat alles er heel erg ouderwets en nostalgisch uitziet, is dat geenszins het geval. Zo is het koetswerk van koolstofvezel, wat zorgt voor een gewichtsreductie van 100 kg. De lichtgewicht accu doet ook een duit in het zakje

Deze 911 is praktisch!

Misschien wel gaver dan het exterieur van de Kaege 911 is het interieur. Dat is eveneens groen van kleur. Het is niet modern, het is niet retro. Het is een tijdloos bad van allerlei Porsche 911-kenmerken.

De nieuwe Recaro-sportstoelen zijn opnieuw bekleed met groen leder en groen-wit pepito-esque bekleding. Ook tof is het bijzondere houtinleg voor handrempook, pookknop en stuurwiel. Oh, en check hoe praktisch deze 911 is: het bankje kan naar beneden! Dat maakt deze 911 praktisch. Je heb zo ruimte voor een paar weekendtassen.

De techniek van de Porsche is ook onder handen genomen. In eerste instantie zorgt Kaege ervoor dat de alles weer in nieuwstaat is. Dus niet met een spuitbusje eroverheen, maar nieuwe onderdelen. Daar waar mogelijk past Kaege upgrades toe. De 3.6 liter luchtgekoelde boxermotor is goed voor 300 pk: precies het goede vermogen voor een dergelijke auto.

Middels een meervoudig verstelbare schroefset van KW is de wegligging beter en dankzij het sportuitlaatsysteem hoor je ‘m heerlijk fauchen. Prijzen werden niet vermeld, maar reken op een hele hoop. En je moet de 911 van @nicolasr kopen, want dat is waarschijnlijk de enige 911 die nog origineel is.

