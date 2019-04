Zoveel nieuwe Peugeots 208 zijn er al besteld

Het wil aardig vlotten.

Het zal nog even duren voordat de totaal vernieuwde Peugeot 208 op de markt komt. Om precies te zijn zal dit aan het einde van het jaar gebeuren. Toch krijgen sommigen momenteel al de kans een bestelling te plaatsen voor de smakelijke hatchback, om zich op te warmen voor zijn komst. Volgens de CEO van de Franse autofabrikant is de ontvangst niet bepaald onaardig.

Als we de woorden van Jean-Philippe Imparato van Peugeot mogen geloven, dan heeft het merk sinds het online komen van de reserveringspagina meer dan 1.100 reserveringen binnen weten te harken. Opmerkelijk is dat het in ongeveer driekwart van de bestellingen gaat om de volledig elektrische e-208. De bestellingen komen overigens slechts uit vier landen, waaronder uiteraard Frankrijk. In een later stadium zal de nieuwe Peugeot 208, die vorige maand voor het eerst op het Autosalon van Genève te zien was, ook in andere landen besteld kunnen worden.

#DigitalTransformation of the @Peugeot brand experience is up and running! Premiered at #GIMSWISS, online pre-reservation of the new #Peugeot208 is now available in 4 countries with many more to come. Over 1100 pre-reservations received, ¾ of these for the #electric model. pic.twitter.com/Gty4nJKny6 — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) April 2, 2019

Hoewel Peugeot nog niet bekend heeft gemaakt hoeveel de nieuwe 208 precies zal gaan kosten, krijgen we dankzij de reserveringspagina wel een idee van hoe duur de auto zal worden. Zij die een nieuwe 208 zullen willen bestellen, moet allereerst 500 euro overmaken naar het merk. Wanneer de auto eenmaal geleverd is, dan moet er een eenmalige betaling van 2.400 worden gedaan. Vervolgens zal de auto, voor degenen die leasen, tussen de 269 en en 299 euro per maand kosten.

Volgens de Franse website kost de nieuwe 208 met 1.2 driecilinder en achttrapsautomaat 269 euro per maand. De 1.5 diesel, die geleverd wordt met handgeschakelde zesbak, kost 289 euro per maand. De volledig elektrische e-208 is vooralsnog het duurst, met een maandelijkse prijs van 299 euro. Met de leaseconstructie mag men in vier jaar tijd 60.000 kilometer afleggen.

Meer lezen over de nieuwe Peugeot 208? Bekijk dan HIER onze vergelijking met zijn voorganger.