BMW keihard gehackt, of marketingstunt?

Of hebben ze het in scene gezet? Of is BMW keihard gehackt?

Voor merken is het tegenwoordig heel erg belangrijk om online presence te hebben. Als je geen social media account hebt op YouTube, Twitter, Instagram, Second Love, Facebook, Snapchat, CU2, Hyves, ICQ, Pinterest of LinkedIn, dan doe je niet meer mee, om met Jan-Jaap van de Wal te spreken.

Via zo’n account kun je perfect laten zien wat voor producten je hebt en nog belangrijker, wel gevoel en imago daar bij horen. Bij BMW is dat niet anders, die hebben ook een Instagram-account. Daarop kun je foto’s bekijken van Naomi Campbell in een BMW XM. Of afbeeldingen van de nieuwe BMW 7 Serie, iX en nog een keer de XM. Ook zien we het woord ‘Beautiful’ staan. Dat is op zich best opmerkelijk.

BMW keihard gehackt?

Wellicht was er een ontevreden BMW-purist (niet te verwarren met een betalende BMW-klant) die vindt dat de maat nu wel vol is. Het Instagram-account van BMW is namelijk gehackt! Althans, daar lijkt het heel erg sterk op.

De hoofdafbeelding zegt nu ‘Dee’, de naam van de hacker wellicht? Er zijn meteen een paar posts geplaatst. Uiteraard laten deze niet het gewenste beeld zien, maar wat slecht gekozen memes. Serieus, dat deed op 9GAG tien jaar geleden toch veel beter?

Admins

Zo moeten de BMW Social Media-admins het ontgelden. Nu is er een tijdje een strijd geweest tussen de Admins die vol de discussie aangingen met mensen die konden kijken. Ze vonden de modellen niet mooi en de admins gingen door vol tegenin. Het kan dus een soort vergeldingsactie te zijn.

Een andere optie, die ook wordt genoemd in de vele reacties is dat het gewoon een grap is van BMW om de indruk te wekken dat hun social media account gehackt is. Alhoewel we de grap niet helemaal begrijpen. In elk geval, well done: wij trapten erin!

