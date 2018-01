Max Verstappen gelooft in Grand Prix van Zandvoort

Ja maar, waarom dan?

Daar waar we vanmiddag vernamen dat de Nürburgring de nodige stappen aan het zetten is om zichzelf terug op de F1-kalender te krijgen, zit de druk bij ons ook goed op de ketel. De drang om het circus weer naar eigen bodem te halen bestaat eigenlijk al sinds Verstappen zijn eerste rondjes in een Formule 1-wagen reed, in 2014. Toch heeft het even geduurd voordat er concrete plannen naar buiten kwamen. Die plannen mogen dan wel tamelijk ambitieus zijn, voor onze getalenteerde landgenoot is het genoeg om enthousiast over te worden.

Zo laat Max in een recent gesprek met Red Bull-sponsor Mobil 1 weten dat hij er enorm naar uitziet, mocht het daadwerkelijk zover komen. Hij geeft toe dat het circuit nog meer dan genoeg werk aan de winkel heeft, maar dat het absoluut niet onmogelijk is om de Formule 1 terug naar het historische circuit te brengen.

“We have a historic track, Zandvoort. I think it’s definitely capable of doing it, with some changes of course to the pit building and a bit more space around it. But it’s a lot of money which needs to be involved to be able to get the event started. I think it’s still a bit early, but I think it would be great to have it. For sure.”