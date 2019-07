Uitslag DTM: de races in Assen

Een Duits feestje in Drenthe. Don't mention the war.

Zoals we donderdag al schreven deed het DTM dit weekend weer Nederland aan. Niet zoals dat in het verleden het geval was op Circuit Zandvoort, maar op het TT Circuit van Assen met diens verkante bochtjes. Hoe beviel dat voor de deelnemers in het veld?

Race 1

Voor de race was het even balen voor de Nederlandse fans. Thuisrijder Robin Frijns had namelijk al niet zo’n beste kwalificatiepositie afgedwongen met een twaalfde stek, maar het werd nog erger voor de Limbo. Er werd een olieprobleem vastgesteld op zijn RS5. Een schroef van de aandrijfas veroorzaakte schade in een van de olieleidingen, zo luidde de officiële lezing. Frijns moest daardoor de race aanvangen vanaf de 18de startplaats. BMW coureur Marco Wittman ging met de pole aan de haal, voor drie rijders van het dit jaar weer sterke Audi.

De race stond vervolgens in het teken van nat weder. Helaas werd er gestart achter een safetycar, die het veld na drie rondjes losliet. In kletsnatte omstandigheden vond er al snel wat BMW-on-BMW violence plaats, toen voormalig kampioen Bruno Spengler zijn merkgenoot Sheldon van der Linde in de rondte duwde. Spengler ontving hierdoor zelf een strafje, dus dubbel slecht nieuws voor BMW.

Het kan echter altijd slechter. Aston Martin beleeft tot op heden heel weinig plezier aan haar debuutseizoen in het DTM. De auto’s hebben de snelheid niet en in dit geval ook de betrouwbaarheid niet. Daniel Juncadella’s auto valt stil met een technisch defect, wat wederom voor een safetycar zorgt. Later desintegreert ook nog eens de ruitenwisser van Di Resta’s auto.

You really don't need this in a wet race… 😕 pic.twitter.com/EjsI0nGP7V — DTM (@DTM) July 20, 2019

Je zou toch zeggen dat Engelse merken beter moeten zijn in het maken van ruitenwissers. Voor Frijns lijkt het bakje water de ideale mogelijkheid om een legendarische inhaalrace te beginnen, maar in plaats daarvan raakt hij een bandenstapel en valt hij uit. Soms zit het mee…Soms niet.

Meanwhile, local hero Robin Frijns loses the back-end over the kerbs and drops his Audi in the barriers. pic.twitter.com/fmvSYqM1vp — DTM (@DTM) July 20, 2019

Als de race vervolgens settlet, lijkt heel even Nico Müller de spekkoper te zijn. Zijn overcut lijkt maximaal vruchten af te werpen als hij als eerste weer de baan opkomt. Wittman heeft de temperatuur van zijn banden op dit moment echter beter voor elkaar en slaagt erin Müller toch weer terug te pakken voor het einde van de race. Owneert BMW Assen?

AB-lezer @gitaarknul en onze eigen @rubenpriest waren net als enkele winnaars van onze affengeile Audi-winactie aanwezig bij de eerste race en maakten wat sfeervolle plaatjes. Je checkt ze respectievelijk HIER (hele gave platen) en DAAR (ook best redelijke kiekjes Ruben, geen stress).

1. Marco Wittmann – BMW M4 Turbo DTM

2. Nico Müller – Audi RS 5 Turbo DTM

3. Ren̩ Rast РAudi RS 5 Turbo DTM

4. Philipp Eng – BMW M4 Turbo DTM

5. Timo Glock – BMW M4 Turbo DTM

6. Jonathan Aberdein – Audi RS 5 Turbo DTM

7. Jamie Green – Audi RS 5 Turbo DTM

8. Loic Duval – Audi RS 5 Turbo DTM

9. Mike Rockenfeller – Audi RS 5 Turbo DTM

10. Sheldon Van Der Linde – BMW M4 Turbo DTM

11. Pietro Fittipaldi – Audi RS 5 Turbo DTM

12. Jake Dennis – Aston Martin Vantage DTM

13. Ferdinand Habsburg – Aston Martin Vantage

14. Paul di Resta – Aston Martin Vantage DTM

15. Bruno Spengler – BMW M4 Turbo DTM

16. Joel Eriksson – BMW M4 Turbo DTM

DNF

Robin Frijns

Daniel Juncadella

Race 2

Onder veel zonnigere omstandigheden werd zojuist de tweede race verreden. De zon scheen voor race 2 ook iets meer op het bolletje van Frijns, want hij mocht van start gaan vanaf de vijfde plaats. Misschien nog steeds niet waar de Nederlander op gehoopt had nadat hij vrijdag de snelste tijden liet noteren, maar desalniettemin was het podium in zicht.

Heel even lijkt Robin ook daadwerkelijk naar het ereschavot te gaan, als hij bij de start van de race direct de derde plek pakt. Helaas zit het met de race pace vervolgens niet helemaal snor en kan Robin die positie uiteindelijk niet verdedigen. Onder andere de als laatste gestarte maar snelle Wittman komt in zijn BMW sterk opzetten en gaat voorbij aan Frijns. Ook de als tweede gestarte Zuid-Afrikaan Aberdein, die zijn start aanvankelijk verprutste, komt uiteindelijk weer langzij.

In de slotfase moet Frijns dan ook nog merkgenoot en kampioenschapsleider Rene Rast laten gaan, die na een verknalde pitstop terug was gevallen. Wat overblijft voor onze snelle landgenoot is een zesde stek. Na het passeren van de meet klaagt Frijns dan ook meteen over massive understeer. Het is duidelijk dat hij op iets meer gehoopt had dit weekend. Na de uitloopronde volgt er nog een hilarisch moment. Bij het inrijden van de pits blijkt het team van Frijns nog een slaapmutsje op te hebben, want ze hebben niet door dat Robin alweer ‘thuis’ is. De Nederlander moet via de radio zijn team even wakker schudden: “Guys…Hello?!?…I’m here!”. Cue de Adele.

Voor de winst gaat het op het laatst tussen Audi piloot Mike Rockenfeller en Wittman, die dus helemaal van achteren gestart was. Wittman heeft de snelheid, maar Rockenfeller houdt stand en pakt zijn eerste zege van het seizoen. Rast leidt nog altijd soeverein het kampioenschap, met een voorsprong van 22 punten op merkgenoot Müller. BMW mannen Wittman en Eng staan derde en vierde. Frijns staat nu zevende in het kampioenschap. De volgende stop voor het DTM is het legendarische circuit Brands Hatch in het Verenigd Koninkrijk. Op naar Dingle Dell!

1. Mike Rockenfeller – Audi RS 5 Turbo DTM

2. Marco Wittmann – BMW M4 Turbo DTM

3. Nico Müller – Audi RS 5 Turbo DTM

4. Jonathan Aberdein – Audi RS 5 Turbo DTM

5. Ren̩ Rast РAudi RS 5 Turbo DTM

6. ROBIN FRIJNS – Audi RS 5 Turbo DTM

7. Daniel Juncadella – Aston Martin Vantage DTM

8. Paul di Resta – Aston Martin Vantage DTM

9. Jamie Green – Audi RS 5 Turbo DTM

10. Pietro Fittipaldi – Audi RS 5 Turbo DTM

11. Loic Duval – Audi RS 5 Turbo DTM

12. Ferdinand Habsburg – Aston Martin Vantage DTM

13. Philipp Eng – BMW M4 Turbo DTM

14. Timo Glock – BMW M4 Turbo

15. Sheldon Linde – BMW M4 Turbo DTM

16. Joel Eriksson – BMW M4 Turbo DTM

17. Bruno Spengler – BMW M4 Turbo DTM

DNF:

Jake Dennis – Aston Martin Vantage DTM