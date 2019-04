‘Vrouwen hebben niets te zoeken in de Formule 1’

Een oude man laat van zich horen.

Vrouwen in de Formule 1 is een zeldzaamheid. In het verleden kwam het nog wel eens voor, maar tegenwoordig zijn het louter mannen die een zitje hebben. Wat Red Bull Racing topman Helmut Marko betreft blijft dat zo. Hij is op z’n zachtst gezegd geen fan van vrouwen in de Formule 1.

Mede door de W Series laait de discussie weer op. De vrouwelijke racecompetitie is in het leven geroepen om dames te helpen bij het najagen van een professionele racecarrière. De uitspraken van Marko werden gedaan tegenover Kleine Zeitung.

De woorden van de Red Bull-man zullen in deze huidige tijdsgeest niet bij iedereen goed vallen. Vandaag de dag hangt er juist een meer-vrouwen-aan-de-top klimaat op vele beroepsgebieden. Marko denkt dat vrouwen fysiek niet sterk genoeg zijn voor een avontuur in de F1. Als voorbeeld noemt hij de Red Bull Ring, een baan waar heftige krachten om de hoek komen kijken. Volgens Marko is dit te stressvol en moeilijk voor vrouwen.

Daarnaast vergelijkt Marko de Formule 1 met andere sporten. Zo noemt hij tennis, waar ook mannen van de vrouwen gescheiden worden in competitieverband. De kans dat dit ook met F1 gaat gebeuren is overigens zeer klein. Of zie jij wel een F1-veld met vrouwelijke topcoureurs zitten?