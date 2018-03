Bemachtig de 949 auto’s van Maan

Je kan ook nog wat vastgoed erbij regelen.

Yala YOLO! Saoedie-Arabië is een vreemde natie. Bert van Marwijk was er tot voor kort de bondscoach. De nationale vliegtuigmaatschappij sponsorde ooit het F1-team van Williams. De emancipatie is er zo ver doorgeslagen dat er een autodealer is waar je als man niet welkom bent. Tevens drijft het land op kostbare olie.

Dankzij een puike deal, in 1945 gesloten op een bootje tussen wijlen Koning Abdulaziz en Franklin D. Rooservelt in Bitter Lake, verdwijnen de winsten die deze grondschat opleveren grotendeels in de zakken van een kleine minderheid. En wie breed heeft, laat breed hangen.

Soms keert een wal echter weleens een schip. Er lijkt een frisse wind, of in ieder geval een fris briesje, te waaien in Saoedie-Arabië sinds de vorige koning Abdullah bin Abdulaziz Al Saud opgevolgd is door zijn halfbroer Salman bin Abdulaziz Al Saud. Onlangs werden er wat Prinsen opgesloten in een hotel, als straf voor financiële malversaties. Na het betalen van astronomische bedragen (dik 100 miljard Dollar) zijn de meeste van deze brave borsten inmiddels alweer vrij.

Minder geluk heeft zakenman Maan al-Sanea. Deze olijke gozer, die ooit door Forbes beschouwd werd als een van de honderd rijkste mensen op aarde, verkeert volgens Euronews in een benarde positie. Hij is het speerpunt van de strijd tegen corruptie van de nieuwe koning. De zakenman zou een schuld hebben opgebouwd van zo’n 10 miljard Euro, give or take.

De staat is inmiddels van plan zijn bezittingen daarom te verkopen. Het gaat om ontiegelijk veel real estate, maar ook om 949 auto’s. 923 stuks staan op naam van Maan’s bedrijf Saad Group en 26 stuks op zijn eigen naam. Het gaat daarbij onder andere om Rollers en een Hummer. Mocht je interesse hebben kan je even een belletje plegen naar het bedrijf Etqaan Alliance. Zij zijn namelijk aangewezen om de boedel te verkopen.

Image-Credit: Saoedische wrap-bolides uit het archief ter illustratie