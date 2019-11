BNR Autoshow: Audi, SVO en Robert Doornbos over F1 Zandvoort

Met deze week Audi-topman Bram Schot, Michael van der Sande (Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations) en Robert Doornbos.

In de BNR Autoshow met Noud en Wouter deze week waren Audi CEO Bram Schot, Michael van der Sande, Managing Director van Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO), en Robert Doornbos te gast.

Audi

Bram Schot vertelde per telefoon over Audi.Zukunft. Dit is het toekomstplan van Audi. Eerder deze week werd bekend dat de Duitse autofabrikant meer dan 9.000 moet schrappen. Volgens Schot ligt dat aan het feit dat elektrificatie een boel banen overbodig maakt. Daar staat tegenover dat Audi miljarden euro’s investeert in deze toekomst van mobiliteit wat op de lange termijn banen zal opleveren. Je moet concurreren op elke dimensie, stelt Schot. Daarmee doelt hij op het gebied van autonoom rijden, de autoverkoop, de technologie en ga zo door. Je kunt niet meer achterlopen op één vlak, stelt de topman. Over zijn afscheid in april 2020 bij Audi stelde Schot dat hij er niet treurig om is. “Ik heb een plan, zowel privé als zakelijk. Dit hebben we tweeëneenhalf jaar geleden zo afgesproken”. De CEO geeft de indruk juist meer tijd met zijn familie thuis te willen doorbrengen. Over zijn volgende uitdaging liet de CEO niets los.

Nederlandse baas aan roer bij SVO

Niet alleen een Nederlandse topman bij Audi, maar ook Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) staat onder leiding van een Hollander. Michael van der Sande was te gast om te vertellen over zijn job. De topman liet weten dat 1.500 mensen werkzaam zijn op de afdeling van SVO. De aparte tak binnen Jaguar Land Rover is verdeeld in drie divisies. Van performance, tot heritage tot de personalisatie van een auto.

Van der Sande praatte onder meer over de Jaguar XE SV Project 8. Een auto waar ze enkele honderden exemplaren van maken, maar die niet de schoorsteen laat roken bij SVO, aldus de topman. Daar helpen de heritage en de personalisatie divisies bij, die samen de main core business van SVO maken.

Robert Doornbos over F1 op Zandvoort

In The Road to Zandvoort podcast van deze week was voormalige F1-coureur Robert Doornbos te gast. Wouter stelde de vraag of Doornbos het kon geloven toen de eerste ideeën van een Nederlandse Grand Prix daar waren. De voormalige F1-coureur zei inderdaad in eerste instantie de kat uit de boom te willen kijken, maar geloofde in de potentie toen de tientallen miljoenen eenmaal kwamen om dit project voor elkaar te krijgen. Verder vertelde Doornbos over zijn rol bij de Nederlandse F1-race, dat Verstappen het fundament is van deze race en hoe dat komt.

De volledige Nationale Autoshow en de podcast The Road to Zandvoort kun je terugluisteren via de website van BNR.