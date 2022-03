Rivians worden toch niet kneiterduur, Rivian zegt sorry

Plot-twist: Rivians worden toch niet kneiterduur.

Onlangs berichtten we je al dat Rivians in navolging van Tesla’s kneiterduur worden. Het merk uit Irvine, California maakte namelijk bekend dat de R1T en R1S fors in prijs verhoogd zouden worden. Afhankelijk van de uitvoering, kon dat maximaal zelfs oplopen tot 20.000 Dollar. Nou was dat de uitzonderingen, maar desalniettemin was de prijsstijging toch al snel een vijfcijferig bedrag.

Er zijn natuurlijk allerlei redenen te verzinnen voor deze stijging. Het chiptekort, productieproblemen, inflatie, noem maar op. Toch waren adepten en klanten van het merk ‘not best pleased’. Zeker niet omdat de prijsstijgingen ook zouden gelden voor mensen die al decennia op de wachtlijst stonden, bij wijze van spreken. Op de beurs maakte Rivian dan ook een flinke buiteling.

Cynici verwachten dan dat daarmee de kous af is en klanten maar moeten slikken of afdruipen. In een move die echter niemand meer verwacht had, heeft Rivian echter alsnog het licht gezien en neemt het verantwoordelijkheid! Een zeldzaamheid in deze tijd. CEO RJ Scaringe trekt keihard het boetekleed aan:

Het was verkeerd en we hebben jullie vertrouwen gebroken. Ik heb veel fouten gemaakt sinds ik Rivian opzette twaalf jaar geleden. Maar dit was de meest pijnlijke. RJ Scaringe, valt soms in als butler van Batman

Klanten die voor 1 maart 2022 besteld hebben, betalen gewoon de origineel afgesproken prijs, zoals het heurt. Die klanten zijn na deze schuldbekentenis zonder voorbehoud dan ook bereid tot vergeving. Zo schrijft een man die al sinds 2018 op de lijst staat voor een R1T:

Honder procent vertrouwen herstelt. Dit was de juiste beslissing. Rivian klant, herkent een juiste beslissing als hij die ziet

Waarvan akte. Als nou maar iedereen zoveel verantwoording voor gemaakte fouten zou maken…

Dank Frank voor de tip!