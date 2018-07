Koop deze epische Defender met filmgeschiedenis

Geef toe: je hebt dit nodig in je leven.

Engeland staat garant voor het brengen van vele iconen in auto- en filmwereld. Het beste voorbeeld van een situatie waar om de paar jaar deze iconen elkaar kruisen, is de James Bond-filmserie. De kaskraker gaat al vele decennia mee en laat vele Britse auto’s shinen op het witte doek. Er zit alweer een nieuwe Bondfilm in de pijplijn en ook daarvoor wordt weer een kenmerkende auto gezocht, het liefst Brits. In de laatste JB-film genaamd Spectre reed Bond in een supergave Aston Martin Concept, terwijl de villain de achtervolging inzette in een even gave Jaguar Concept. Deze scène vond plaats in Rome, een goed toneel voor de dikke sportwagens. Tenminste, de auto’s hebben de achtervolging allebei niet overleefd.

Een andere filmlocatie voor Spectre was Oostenrijk, in een hoog Alpengebied. Daar zijn achterwielaangedreven sportwagens niet het ideale vervoer, dus moest er de hulp ingezet worden van een ander Brits icoon. De Land Rover Defender (occasion-advies), de notoire alleskunner die minstens zo lang als James Bond – 70 jaar – een sterk staaltje Brits toonbeeld is. Toch werd voor dat extra beetje ‘cool’ de hulp van JLR’s Special Vehicle Operations ingeschakeld.

Het resultaat is een gave Defender, die van jou kan zijn. Bonhams veilt een exemplaar van de vierkante Land Rover die in de film speelde. Niet de eerste, overigens: RM Sotheby’s had er vorig jaar ook één te veil. Maar goed, er werden meerdere versies gebruikt in de film, dus de Defender is één van de tien ‘JB’-exemplaren.

Het verhaal achter de auto zou al gaaf zijn zonder de aanwezigheid van de James Bond-status. De auto is namelijk aangepakt door zowel SVO als Bowler, twee grote namen voor Land Rover. Het resultaat is een onoverwinnelijk ogende Defender, met alles wat je in een offroad-auto zou willen. Het leuke van dit specifieke exemplaar is dat er gebruikssporen op zitten: de auto is namelijk geen showmodel van de zogeheten Defender SVX, maar hij is echt gebruikt voor filmscènes. Vergelijkbaar met deze Defender uit Skyfall. En ja, als je hem nu koopt mag je ermee de weg op.

Hij heeft de looks, hij heeft de geschiedenis, hij heeft de grote namen en hij kan alles. Het is eigenlijk de gaafste auto die je momenteel kunt kopen. Je moet echter wel diep in de buidel tasten: Bonhams wil er ergens tussen de 250.000 en 280.000 euro voor vangen. De auto wordt geveild tijdens de Goodwood Festival of Speed Sale.