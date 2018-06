Officieel: vernieuwde Mazda MX-5 met meer vermogen

De facelift brengt goed nieuws met zich mee.

Mazda heeft de MX-5 opgefrist. Er waren al geruchten dat het merk met deze facelift meer vermogen in de kleine Japanner ging proppen en nu is het officieel. Zowel de Roadster, als de RF met inklapbare hardtop, zijn er op vooruit gegaan. Wie kiest voor de nieuwe Chairo-variant kan de facelift herkennen aan de bruine softtop.

De 2.0 SKYACTIV-G draait voortaan meer toeren. Voorheen ging het blok door tot 6.800 t/min en met de facelift hoef je met de tweeliter pas bij 7.500 t/min te schakelen. Met de facelift levert de motor 184 pk en 205 Nm koppel. Een upgrade van 24 pk en 5 Nm.

Niet alleen de motor is vernieuwd. De MX-5 heeft voortaan een in diepte verstelbaar stuurwiel. Voorheen kon het stuurwiel alleen in hoogte worden aangepast. Daarnaast kunnen de Recaro-sportstoelen met de facelift los besteld worden op de 1.5 SKYACTIV-G . Dit was niet mogelijk bij het uitgaande model. Toen moest je het Sport-pack aanvinken op de 2.0 om de stoelen te krijgen. Verder introduceert Mazda met de facelift vijf nieuwe veiligheidssystemen, waaronder Traffic Sign Recognition System en een achteruitrijcamera.

De vernieuwde Mazda MX-5 is vanaf augustus verkrijgbaar. Prijzen beginnen bij 32.990 euro voor de softtop met de 1.5 motor. De SKYACTIV-G 184 (de motor die je wil hebben) is er vanaf 40.090 euro. Het duurste model is de MX-5 RF met automaat. Deze is er vanaf 48.990 euro.