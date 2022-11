Mazda MX-5 voor 2023 ietsje aangepast

Elk autonieuws omtrent betaalbare achterwielaandrijvers is wereldnieuws. Dus ook deze Mazda MX-5 voor 2023.

Het blijft een vreemde gewaarwording. De Mazda MX-5 kwam in 1989 op de markt en startte de ‘sportwagen-renaissance’. Alle merken moesten met een dergelijke auto op de proppen komen. Klein, licht en een open dakje. Daar zijn er niet veel van overgebleven. Alleen de premium-auto’s als de Audi TT Roadster, BMW Z4 en Porsche 718 Boxster zijn er nog. Die zijn echter een stuk groter, duurder en in alle drie de gevallen niet bijster succesvol in commercieel opzicht.

De Mazda MX-5 ploetert succesvol voort. Inmiddels zitten we al op de vierde generatie (de ND). Omdat er een nieuw modeljaar aankomt, heeft Mazda besloten de auto en het leveringsprogramma onder de loep te nemen. De Mazda MX-5 voor 2023 is zeker géén facelift, zie het als een kleine modelupdate.

Nieuwe kleur!

Zo is er een nieuwe kleur! De naam is Zircon Sand, een beige metallic-tint die Polymetal Grey vervangt. Potjandrie, dat is mooi zeg. Ook is er nu een bruine kap, die de rode vervangt. Dus als je kiest voor Zircon Sand en de bruine kap, ziet iedereen dat jij de Mazda MX-5 van 2023 onder de bips hebt.

Groter nieuws is er qua uitvoeringen, er zijn namelijk vijf nieuwe niveau’s! Daarvan zijn er drie permanent en twee een speciale editie. Instappen gebeurt met de Prime-Line. Een stapje hoger staat de Exclusive-Line. Maar de leukste is voor ons de MX-5 Homura.

Deze is namelijk voorzien van sportieve attributen voor de petrolhead. Deze kun je herkennen aan de zwarte spiegelkappen. Daarnaast hebben ze de Recaro-sportstoelen. De 1.5 met 132 pk heeft lichtmetalen van Rays. Kies je de 2.0 met 184 pk, dan krijg je Brembo-remmen, Bilstein-dempers en gesmede BBS-velgen.

Twee speciaaltjes voor Mazda MX-5 voor 2023

Dan zijn er twee Special Editions, de MX-5 Kazari en MX-5 Kizuna. De Kazari is voorzien van terracotta nappaleder, een bruin dakje en zwarte hardtop. De Kizuna heeft wit lederen bekleding en een blauwe kap (en eveneens zwarte hardtop voor de winter).

Goed nieuws voor de liefhebbers van de 1.5 viercilinder, die kun je nu in alle uitrustingsniveau’s krijgen. Daarbij kun je de speciale edities van de 2.0 RF (die met klapdak) nu ook krijgen met automaat. Alle prijzen worden te zijner tijd bekend gemaakt. Hopelijk krijgen we dan ook iets meer foto’s.

