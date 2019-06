Dit ben je kwijt voor een Mazda met revolutionaire motor

Niet spotgoedkoop, wel redelijk compleet. En een unieke motor.

Vorige week konden we melden dat de Mazda 3 met de 180 pk sterke SkyActiv-X motor was aangekondigd voor de Nederlandse markt. Ook konden we toen al mede delen wat de vanafprijs zou worden. Voor 28.610 euro staat er eentje voor de deur. Dat is de prijs van de kaalste instapper die je waarschijnlijk nooit zal aantreffen.

Gelukkig heeft Mazda nu wat meer prijzen gedeeld. Die 28.610 geldt voor de vijfdeurs hatcback. Deze valt niet bij iedereen in de smaak. Die C-stijlen doen wat denken aan die van een Alfasud en de eerste generatie Seat Leon, dus je kunt het slechter treffen. Wie absoluut die hatchback niet wil hebben, kan kiezen voor de sedan met SkyActiv-X motor. Die kost namelijk 29.110 euro.

Heb je een hekel aan schakelen, dan is er goed nieuws: een automaat is namelijk leverbaar. Deze heeft zes verzetten en kost 31.110 euro. Een Mazda 3 Sedan SkyActiv-X met automaat kost 31.610 euro. Er zijn drie uitvoeringen: basis (zonder naam), Comfort en Luxury. De Comfort is 1.500 duurder dan de basis uitvoering. De Luxury kost 3.400 meer dan een Comfort (4.900 euro meer dan een basisuitvoering).

Ga je dus voor een Mazda 3 zoals je ‘m wilt hebben (en je op de plaatjes ziet), ben je ongeveer 36 mille kwijt. Mocht je willen leasen, dan kan dat vanaf 369 euro per maand (60 maanden / 10.000 km per jaar). Zit je vast aan milieulabels, dan moet je altijd voor de handbak gaan, die heeft ongeacht de uitvoering een A-label. De automaten hebben B- of C-label. De Mazda 3 met SkyActiv-X motor wordt geleverd in september 2019.