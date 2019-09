Officieel: Toyota en Subaru maken nieuwe GT86/BRZ

Fijn nieuws om de werkweek mee af te sluiten.

Toyota en Subaru hebben alweer ruim een decennia lang een partnerschap. Hieruit zijn verschillende projecten voortgekomen, maar de fijnste vinden wij waarschijnlijk de tweelingbroers: de GT86 en BRZ. Jammer genoeg is de GT86 inmiddels niet meer verkrijgbaar en lopen de verkopen van de BRZ niet zo storm. Toch hebben de bedrijven besloten nieuw leven te blazen in de compacte, enerverende sportauto’s, zo melden beide vandaag in een persbericht.

Na een hele stroom aan geruchten die maanden, zo niet jaren heeft voortgeduurd, hebben de autofabrikanten nu eindelijk de komst van een nieuwe generatie sportwagens aangekondigd.

Waar Toyota, dat zich steeds meer richt op de ontwikkeling van sportieve auto’s, voor de nieuwe Supra de handen ineen heeft geslagen met BMW, zal het de volgende generatie GT86/BRZ weer maken met Subaru. De merken willen nog niet aangeven wanneer we de modellen precies moeten verwachten of wat we er precies van moeten verwachten, maar dat ze komen, dat is in ieder geval duidelijk. Als we de geruchten moeten geloven, dan zal hij wel beter moeten sturen dan de huidige Supra. Veelbelovend, dus.

Naast de aankondiging van een volgende generatie GT86/BRZ zijn de bedrijven bezig met de ontwikkeling van een AWD-systeem dat in de toekomst in nieuwe modellen terecht moet komen. De merken gaan elkaar tevens versterken op het gebied van hybride en volledig elektrische techniek.