McLaren F1-designer gaat Nederlandse ontwerpers helpen

Aan het CV zal het straks niet liggen.

Voor sommige projecten moet je even in je geheugen graven. Het is immers een populaire droom om een supercar te ontwerpen, bouwen en verkopen. De uitvoerende fase is lastig en dat heeft als resultaat dat talloze supercarmerken zo snel komen als dat ze weer ondergaan in de vergetelheid. Soms jammer, soms niet. In het geval van de Dendrobium is het voor ons kikkerlandje heel jammer dat we even zo’n ‘ohja!’ momentje hadden.

Het CV van de auto is namelijk indrukwekkend. De marketingboys en oprichters komen vanuit Singapore, dus geld is er zat. Engineering wordt gedaan door Williams en er wordt al gesproken over dikke elektromotoren en krankzinnige sprinttijden. Het design is uiterst futuristisch, ook in het echt. De broers Andries en Marco van Overbeeke, twee Nederlanders, hebben de auto getekend. Al zullen deze namen misschien niet direct een belletje doen rinkelen, ze hebben goed werk geleverd.

Daar is Peter Stevens het mee eens. De inmiddels legendarische Britse designer heeft zijn handtekening gezet onder de Lotus Esprit en Elan, de Jaguar XJR-15 en de legendarische McLaren F1. Hij is momenteel erg bezig met hybride supercars en ziet potentie in de Dendrobium. Hij wil de gebroeders Overbeeke helpen met het design van de auto.

Het resultaat van zijn eerste inspanningen is de Dendrobium D-1 XP-2 (een bizar niet-inspirerende titel vergeleken met de merknaam), een versie van hun eerste inspanningen die steeds dichter bij het productiestadium komt. Niet alleen is de CEO van Dendrobium enorm blij met deze aanwinst, maar Stevens zelf is degene die er toekomst in ziet. Hij wil daarom het originele ontwerp van de Nederlanders niet teveel aantasten, terwijl hij met zijn kennis over elektrische supercars het geheel realistisch wil maken.

Een bijzondere kruisbestuiving tussen legendarische ontwerpers, indrukwekkende Nederlanders en glasharde prestaties. Houd Dendrobium in de gaten, want we zijn het met Stevens eens: er zit potentie in deze auto. We wensen het merk succes.