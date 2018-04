Kan de Formule 1 zonder Spa en Suzuka?

Het logische antwoord is 'nee', maar de keus is niet aan ons.

In haar rijke geschiedenis heeft de Formule 1 talloze iconische circuits gezien. De meeste hiervan zijn inmiddels alweer verdwenen om plaats te maken voor Tilke-tracks, maar de harde kern heeft de test der tijd weten te overleven. Echter blijkt nu dat juist deze circuits voor volgend jaar nog zonder contract zitten.

Nu wil ik niet dramatisch doen, maar dit kan wel eens één van de grootste dilemma’s zijn waarover de nieuwe eigenaren, Liberty Media, een weloverwogen beslissing zullen moeten maken. Bepaald geen simpele taak, zeker wanneer je beseft dat de Amerikanen in hun korte carrière als stuurlui van de Formule 1 nog geen enkele organisatiedeal hebben gesloten. De laatste keer dat er een organisatorisch besluit werd genomen, stond Bernie Ecclestone nog aan het roer. Destijds ging het om het verdwijnen van de Grand Prix van Maleisië en de toevoeging van de Grand Prix van Frankrijk.

We kunnen dus wel stellen dat Liberty Media in het diepe wordt gegooid. Spa-Francorchamps, waar al sinds 1925 in verschillende configuraties Grand Prixs worden verreden, is onlosmakelijk verbonden met de Formule 1. Hoewel de Grand Prix van België door de jaren heen af en toe werd verreden op de Circuits van Zolder en Nijvel, steekt Spa-Francorchamps met kop en schouders boven de rest uit. Dat niet alleen, want het circuit is voor de meeste coureurs hun favoriet. Hetzelfde geldt voor Suzuka. Hoewel het circuit beduidend minder jaren op de kalender heeft doorgebracht, heeft de combinatie van fanatieke fans en intense, uitdagende bochten er een niet te vermijden locatie van gemaakt.

Er is momenteel weinig bekend over het lot van de circuits. Uiteraard hopen we dat we ze volgend jaar, en de jaren daarop, terug op de kalender zullen vinden, maar gezien het grote aantal circuits dat met financiële problemen te kampen heeft, moeten we wel degelijk rekening houden met een mogelijk vertrek. Aan de andere kant, dit maakt dan weer ruimte voor een Grand Prix van Nederland, of races in andere, nieuwe delen van de wereld. Met name dit laatste is iets waar Liberty Media keihard op inzet. De Amerikanen willen de sport wereldwijd op de kaart zetten, en races in meerdere continenten kunnen hier enorm bij helpen. (Bron: Racefans)