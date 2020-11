Nissan bevestigt elektrische Qashqai met benzinemotor - Autoblog.nl

We wisten al dat deze eraan zat te komen, maar nu heeft Nissan de komst van de elektrische Qashqai dan eindelijk bevestigd.

Nissan was er relatief vroeg bij, als het om elektrische auto’s gaat. De Leaf stamt al uit 2010, twee jaar eerder dan het ‘grote’ Tesla met de Model S. Sindsdien heeft Nissan qua elektrische auto’s echter vrij weinig laten zien. Er is nu een elektrisch bestelbusje annex MPV en er komt met de Ariya een elektrische crossover aan, maar verder is het nogal rustig wat elektrische auto’s betreft.

Vandaag komt daar echter verandering in. Nissan bevestigt namelijk dat ze aan een elektrische versie van de Qashqai werken. Eind vorig jaar waren daar al geruchten over, maar nu is het officieel. Met technische details zijn ze op dit moment vrij schaars. Wel weten we dat het een elektrische auto gaat zijn die waarschijnlijk een piepkleine accu heeft.

Hoe we dat weten? De auto krijgt namelijk de e-Power-aandrijflijn. Hierbij worden de voorwielen aangestuurd door een elektromotor, die zijn energie van een accu krijgt. Net als een volledig elektrische auto, dus. Bij e-Power is er echter ook een benzinemotor, die deze accu van extra energie kan voorzien. Er is alleen geen directe verbinding tussen de benzinemotor en de wielen. Je zou deze Qashqai dus kunnen zien als een grotere BMW i3 met range-extender. Al was de range-extender van de BMW vooral bedoeld als ‘thuiskomertje’, vermoedelijk zal de brandstoftank van de Qashqai wat groter zijn.

Nissan zegt dat je met de elektrische Qashqai met benzinemotor bepaalde voordelen van een elektrische auto hebt, zonder de nadelen van een EV. De voordelen zijn weer het ‘plezierige, directe en lineaire rijgevoel van een elektrische auto’, zonder dat je last hebt van range-anxiety. Een benzinetank is immers een stuk sneller te vullen dan een accu. Je hebt met deze elektrische Qashqai natuurlijk wel alsnog een benzinemotor die geluid maakt. De stilte van een BEV moet je dus missen. Het is aan jou of dat een voordeel of een nadeel is.

Hou je van zo’n benzinemotor, maar wil je wel dat die benzinemotor daadwerkelijk de wielen van je Cashcow Qashqai aandrijft? Dan hoef je niet in blinde paniek het huidige model te bestellen; ook de nieuwe wordt met ‘reguliere’ benzinemotoren geleverd. Het gaat om twee varianten met hetzelfde 1,3-liter blok. Beide auto’s worden milde hybrides met een 12V-systeem. Ook hier geeft Nissan nog geen specs weg.

Andere verbeteringen bij de nieuwe Qashqai zijn een vernieuwd ProPilot-systeem, die onder meer ervoor moet zorgen dat de auto zelfstandig op een rijstrook kan blijven en voorliggers kan volgen. Ook krijgt de next-gen Qashqai een led-koplampsysteem met 12 led-units, die onafhankelijk van elkaar aangestuurd kunnen worden voor een ‘krachtige en heldere lichtbundel’. Vermoedelijk gaat het hier om een systeem waarbij je constant met grootlicht kan rijden, terwijl je in theorie je tegemoetkomende weggebruikers niet verblindt. In de praktijk zal je in bepaalde situaties waarschijnlijk alsnog je medeweggebruikers verblinden, maar goed.

De nieuwe Qashqai krijgt tevens het nieuwe CMF-C-platform, die onder meer 60 kg lichter en 41 procent stijver is dan het huidige platform. Tot slot is er nieuwe wielophanging en is de stuurinrichting vernieuwd. In de komende lente volgt de volledige onthulling van de nieuwe Qashqai.