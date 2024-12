Volgens Jaguar boeit het klanten niet of ze elektrisch rijden of niet

Jep: Jaguar is echt aan het veranderen.

Waarom kochten mensen een Jaguar? Ging het om het uiterlijk? Was comfort de doorslaggevende factor? De katachtige op de neus en de kont misschien? Of toch de heerlijke tonen van de verbrandingsmotor? Als het aan de algemeen directeur van Jaguar ligt, zal het niet door de aandrijflijn komen. Dat zegt Jaguar-baas Rawdon Glover tegen Top Gear.

Tenzij je net onder een steen vandaan bent gekropen, weet je dat Jaguar midden in een transitie zit. Of je het daar nu mee eens bent of niet, het marketingdoel is er zeer zeker mee gehaald. Nu is het zaak om potentiële klanten enthousiast te maken om in 2026 ook echt een nieuwe Jaaaagg te kopen.

Waarom klanten een Jaguar kopen

De nieuwe elektrische Jaguars moeten straks in de prijsklasse van ongeveer 120.000 Britse ponden vallen. Dat is nu omgerekend ongeveer € 145.000. Geld waar je ook een Lucid Air, Mercedes EQS of Tesla Model S Plaid van kunt kopen. Hoe gaat Jaguar mensen van deze auto’s weghouden?

”Wij denken dat er niet alleen een ruimte is op het gebied van de prijs, maar ook voor een merk dat wat disruptiever is. Mensen kopen auto’s voor het ontwerp en het interieur. De aandrijflijn staat op ongeveer de 13e plaats op de lijst”, denkt Glover. We zijn benieuwd welke 11 andere onderdelen van een auto belangrijker zijn voor klanten dan het motortype.

Daarnaast verwacht Glover dat de luxe EV-markt gaat groeien. ”Het is een S-lijn, toch? De groei was aanvankelijk sterk, maar vlakt nu af. Het gaat weer omhoog. De auto wordt gelanceerd in 2026 en heeft een levenscyclus van acht à negen jaar. Ik kijk naar waar de markt naartoe gaat, maar mensen gaan dit niet kopen omdat het elektrisch is. Ze gaan het kopen omdat ze het mooi vinden en het merk gaat meebewegen”, gelooft Glover.

De elektrische Jaguar wordt geen ”stuk zeep”

Dat Jaguar veel geeft om het uiterlijk is goed te zien aan de conceptauto’s die een tijdje terug verschenen. Glover wil dan ook dat zijn EV’s er een stuk anders uitzien dan het gros van de elektrische auto’s. ”Veel EV’s zijn best inwisselbaar: het cap-naar-voren ontwerp, kleine wielen die goed zijn voor de actieradius, hogere rijhoogte vanwege de batterij. Aerodynamica betekent dat ze eruitzien als een stuk zeep.”

Maar dat gaat bij de elektrische Jags niet het geval zijn. ”We hebben het tegengif gebouwd. Het is compleet anders. Het gaat er geweldig uitzien op de weg”, aldus de algemeen directeur van Jaguar. Daarnaast zullen klanten behandeld worden als ”insiders”. Zo komen er exclusieve podcasts waarin Jaguar-medewerkers te gast zijn. Dit moet ervoor zorgen dat klanten onderdeel worden van een community.

Als je dit in of na 2026 leest, weet je inmiddels hoe het is afgelopen met Jaguar en Glovers plannen. Wij, hier in 2024, zijn heel benieuwd. En nu maar hopen dat de Jags tegen die tijd wel te verzekeren zijn.

Foto: Jaguar F-Type gespot door @hhitalia

Bron: Top Gear