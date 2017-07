Gaat Porsche stoppen met diesel?

Men is een waar groen offensief aan het aankeilen in Stuttgart, zo lijkt het.

Gister berichtten we nog op zustersite Groen7 dat Porsche een supergroen nieuw kantoor in gebruik had genomen. Vandaag gaat men nog een stapje verder met de vergroenificatie van het merk.

Het zou maar zo kunnen dat we op dit moment te maken hebben met de laatste generatie dieselmotoren van Porsche, aldus eindbaas Oliver Blume. Er is nog geen definitieve beslissing over genomen, maar het zou maar zo kunnen dat besloten wordt dat diesel geen plaats meer heeft bij het sportwagenmerk. De reden lijkt voor de hand liggend: Dieselgate. Blume geeft aan dat het een optie is om diesel eruit te gooien en zich alleen nog te richten op de ontwikkeling van elektrische auto’s, naast auto’s met benzinemotoren en plug-in hybride auto’s uiteraard.

Eind dit decennium (ofwel: binnen drie jaar) neemt Porsche een beslissing over haar motorenstrategie voor daarop volgende tien tot vijftien jaar. Wat betreft de elektrische Porsches wordt er nauw samengewerkt met Audi. Samen werkt men aan het platform PPE voor elektrische voertuigen. De Mission-E van Porsche zal de eerste auto zijn die van dat platform gebruik gaat maken.