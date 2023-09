PVV: maximumsnelheid naar 140 km/u + geen rekeningrijden!

Vandaag kijken we wat de PVV in het verkiezingsprogramma heeft staan voor de aanstaande 2e Kamer verkiezingen.

Dinsdag 19 september is het Prinsjesdag, traditiegetrouw krijgen we daarna ook de kritische opmerkingen van de oppositie over de gepresenteerde plannen voor het nieuwe jaar. In 2023 zal dat niet anders zijn. Wat wel anders is: het zijn de plannen van een demissionair kabinet. We gaan immers in november weer naar de stembus.

Wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Maar voor jullie vissen wij met de zoekfunctie het woord ‘auto’ uit de programma’s. Vandaag is de PVV aan de beurt. Van de 14 keer het woord ‘auto’ in het programma konden we natuurlijk een paar keer het woord ‘autochtoon’ skippen. Maar er wordt zeker aandacht besteed aan onze heilige koe in de PVV Verkiezingsprogramma PDF.

In de 46 pagina’s die het verkiezingsprogramma lang is lezen we vooral zaken die je op een verjaardag ook wel eens hoort. We geven een voorbeeld

Dit kabinet denkt het klimaat te kunnen redden door de automobilist aan te pakken. Puur pestgedrag om de staatskas te spekken. Wij willen niet dat de automobilist nog langer gebruikt wordt als melkkoe. PVV verkiezingsprogramma

In die context kan je ook wensen van de PVV als onderstaande plaatsen

Autorijden geeft ook een gevoel van vrijheid dat mensen nooit mag worden afgepakt. De PVV wil de accijnzen op brandstof verlagen. PVV verkiezingsprogramma

Het is vrij duidelijk dat het nemen van maatregelen om als Nederland iets te doen aan het klimaatprobleem niet op het lijstje van de PVV staat. Die conclusie menen wij te mogen trekken naar aanleiding van onder andere het volgende citaat.

De PVV zegt: nee, dat gaan we mooi níét doen! De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder. Geen miljardenverspilling aan zinloze klimaathobby’s, maar meer geld voor onze mensen. PVV verkiezingsprogramma

Wat wil de PVV wel?

Zo bezien zou je kunnen denken dat de PVV vooral zaken NIET wil. Maar voor de automobilist zit de PVV Zak van Sinterklaas echter wel degelijk vol cadeautjes. Wat het PVV als een geschenk zou zien is GEEN rekeningrijden invoeren. Maar daar is het niet de enige partij in.

De PVV maakt het verder graag concreet en heeft de volgende zaken op het lijstje staan naast accijnzen verlagen van brandstoffen en GEEN rekeningrijden invoeren

Meer wegen aanleggen

Maximumsnelheid verhogen naar 140 km/u (ze vergaten hierbij te melden:op de snelweg)

Geen verbod op de verkoop van brandstofauto’s

Alle milieuzones schrappen

Klinkt in ieder geval allemaal lekker concreet.

Ook geinteresseerd in de mening van de overige partijen in hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van november 2023?