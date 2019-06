Hier, de Audi A6 Avant als allroad

De praktische A6 komt met fijne motoren onder de kap.

Begin dit jaar lieten we je de agenda van Audi voor dit jaar zien. Toen werd al duidelijk dat het automerk uit Ingolstadt in het tweede kwartaal van 2019 de nieuwe A6 allroad ten tonele zou brengen. Het moment is hier, de A6 op hoge pootjes is een feit.

Audi heeft het moment strategisch uitgekozen, want dit jaar is het 20 jaar geleden dat de eerste allroad op de markt kwam. Het merk viert dit door onder andere de Allroad-kleur ‘Gavial Green’ uit 1999 naar dit model te brengen. Deze vierde generatie A6 allroad brengt het bekende recept naar het huidige model. Je zult overigens niet altijd met een ‘hoge’ auto rijden. Normaal gesproken heeft deze A6 allroad een bodemvrijheid van 139 mm. De Audi, die 2.5 ton mag trekken, komt echter met een variabel systeem. Met snelheden tot 35 km/u kan de bodemvrijheid met nog eens 45 mm verhoogd worden. Op de snelweg maakt de auto zichzelf lager bij snelheden boven 120 km/u. Dan komt de A6 allroad 15 mm dichter naar de grond. Zet de auto in de offroad modus en de A6 allroad is 30 mm hoger dan standaard tot een snelheid van 80 km/u.

Bij het afdalen van een heuvel kijkt de A6 allroad met je mee. Er is een computer aan boord die let op de omstandigheden van de auto. Handig als je bijvoorbeeld een afdaling maakt met een beladen kar. Het systeem werkt met snelheden van 2 tot 30 km/u. Via het MMI-scherm is de hellingsgraad te zien tijdens zo’n afdaling. Ook kan de A6 allroad zelfstandig individueel de remmen aansturen, wat op dat moment nodig is om de afdaling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit maakt de Audi zoveel meer dan een verhoogde A6 met wat plastic rondom.

Met al deze mogelijkheden wil je natuurlijk wel een fijne compagnon onder de motorkap hebben. Dat zit wel snor. Audi brengt de A6 allroad met de 3.0 TDI op de markt. Er is keuze uit drie varianten. Met 231 pk en 500 Nm koppel, met 286 pk en 620 Nm koppel of met 349 pk en 700 Nm koppel. Laatstgenoemde maakt er een vlotte station van. Deze A6 allroad quattro 55 TDI doet 0-100 km/u in 5,2 seconden. In alle gevallen bedraagt de topsnelheid 250 km/u en zijn de motorvarianten standaard gekoppeld aan een achttraps tiptronic automaat. De aandrijflijn kan optioneel nog worden voorzien van een sportdifferentieel met torque vectoring.

De A6 allroad quattro is 4,95 meter lang, 1,90 meter breed en 1,50 meter hoog met een wielbasis van 2,93 meter. Net als de reguliere A6 Avant is er sprake van 565 liter bagageruimte, of 1.680 liter met de achterstoelen plat.

Audi brengt de A6 allroad quattro exclusief in Europa op de markt. Prijzen in Duitsland beginnen bij 61.500 euro.