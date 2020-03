RAM 1500 met sneeuwschuiver is niet nuttig

Maar zo’n RAM 1500 met sneeuwschuiver zou het wel kunnen zijn.

Toevallig liep ondergetekende eergisteren tegen een Dodge Ram aan. De auto stond voor mijn deur op de stoep ‘geparkeerd’. Kan gebeuren. Pas als je naast zo’n RAM staat, realiseer je je hoe enorm kolossaal zo’n apparaat is.

RAM

Het is natuurlijk wel de charme van de auto. Als je een RAM (je mag eigenlijk geen Dodge meer zeggen) hebt, is jouw auto altijd groter. Je zit enorm hoog, de V8 gorgelt lekker in het vooronder en tegenwoordig zijn die verkapte bedrijfswagens (eventueel) bijzonder luxe uitgerust. Meestal worden ze ingezet als luxepaard waarmee je af en toe een kar kunt trekken of wat spullen kunt vervoeren.

Helpen

Maar een RAM 1500 kan enorm veel meer. Dat staat gelijk aan een drilboor meenemen voor ouderwets potje Hamertje Tik. Je hebt veel te zwaar gereedschap mee voor hetgeen wat je wil gaan doen. Er is een manier waarop je bijzonder nuttig kunt maken met een RAM 1500. Sterker nog, je helpt er de gehele buurt mee.

Voor volgend seizoen

Het enige nadeel is dat je dit seizoen geen profijt meer van zult hebben ervan. Het gaat namelijk om een heuse sneeuwschuiver. Het is een optie voor de ‘2021’ RAM 1500 modellen. Je moet daarvoor wel even de goede uitvoering kiezen, dus een Tradesman, Laramie of Big Horn. Uiteraard allemaal mét vierwielaandrijving. Qua motoren moet je of kiezen voor de 5.7 Hemi V8 (al dan niet met e-Torque) of de 3.0 V6 diesel.

Held

Zorg dat dat je het ‘Snow Plow Prep Package’ hebt besteld. Dan krijg je een 220V schakelaar, extra beschermingsplaat aan de zijkant (waar je de sneeuw naartoe schuift) en een verwarmde elektrische bedienbare achterruit. Dat paketje kost je 220 dollar, de kosten voor de sneeuwschuiver komen daar nog bovenop. Voor dit seizoen gaat een RAM 1500 met sneeuwschuiver niet veel meer uitmaken, maar als de rayonhoofden weer een keer bij elkaar komen en het gaat sneeuwen: dan ben jij de held van de dag