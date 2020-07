Mercedes AMG GT R Black Series lekt op het internet

De AMG GT R Black Series bewijst dat er ruimte is aan de bovenzijde van het spectrum.

Het is een beetje onoverzichtelijk aan het worden, maar het schijnt te werken. een sportwagen in zo veel mogelijk smaakjes aanbieden. Aston Martin doet het, Porsche doet het met de 911 en Mercedes heeft enorm veel varianten van de AMG-GT.

Nóg een smaakje

Naast een AMG GT, AMG GT S, AMG GT C, AMG GT R en AMG GT R Pro ziet Mercedes kennelijk markt voor nóg een dikke versie van de ‘C190’, de AMG GT R Black Series.

Het is meteen de meest extreme variant. Al lange tijd gingen de geruchten dat Mercedes aan een dergelijke auto werkt. Voor het eerste zijn de foto’s op het grote internet gelekt. Een duidelijk verschil met de Black Series is dat AMG het extremer aanpakt. De Black Series hebben altijd een extra wijde bodykit, splitters en enorme spoilers.

AMG GT R Black Series

Dat is bij deze AMG GT R Black Series niet anders. Met name de achterkant is enorm heftig. Zo zijn er vier vuistdikke uitlaten, een enorme diffuser, en een bizar grote bi-plane spoiler met wingtips. Het eindresultaat ziet er nu nog bijzonder komisch uit. Of je het lelijk of afgrijselijk vindt moet je even zelf bepalen. Dik is het sowieso.

Ook de voorzijde is smaakgevoelig. De nieuwe bumper met enorme muil, overdaad aan vleugeltjes en enorme splitter gaan het smaakgevoelige voorbij. De zijschermen zijn eveneens nieuw, met ventilatie rooster á la Porsche 911 GT3 RS. Aan de sideskirts kun je zien hoeveel breder de auto geworden is.

Functioneel en snel

Dus ja, de auto is lelijker dan voorheen, maar dat is niet relevant. De nieuwe Mercedes-AMG GT R Black Series moet voornamelijk functioneel zijn. De huidige AMG GT R was al een van de snelste auto’s op de Nordschleife, met een tijd van zo’n 7 minuten, wat echt bizar snel is.

De nieuwe zal aanzienlijk sneller zijn. Er wordt gerept over een vermogen van 720 pk en maximum draaimoment van 850 Nm. Beide waarden moeten zijn te extraheren uit de 4.0 V8. Het is wel een enorme stap ten opzichte van de AMG GT R, die het met een schamele 585 pk moet doen.

Fotocredit: Andreas Mau @race356 via Instagram.