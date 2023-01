Mercedes-AMG SL Motorsport viert titel Verstappen

Althans, de uitslag van die race wordt gevierd met deze Mercedes-AMG SL Motorsport Collectors Edition.

Vaak ziet men geld en prestige aan als hetzelfde. Dat is echter niet het geval. Kijk maar naar het Formule 1-seizoen van 2021. Dat was een bijzonder jaar waarbij er een enorm spannende strijd was tussen Red Bull en Mercedes en natuurlijk vooral tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Ondanks dat de meeste aandacht uitgaat naar het rijderskampioenschap, kunnen de teams verreweg het meeste geld verdienen met de constructeurstitel. Dus terwijl het lijkt dat deze Mercedes-AMG SL de overwinning van Max Verstappen viert na de GP van Abu Dhabi 2021, gaat het toch echt om die andere titel.

Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition

Want die pakte Mercedes. Omdat de regels voor sommigen in het algemeen en Mercedes in het bijzonder niet helemaal duidelijk waren, hebben ze er een tijdje geen aandacht aan besteed.

Toto Wolff ging over tot het dragen van coltruien en Lewis Hamilton verdween van de aardbodem. Maar nu, eindelijk, na al die maanden van leven in afschuw, is er deze Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition.

Dat is de namelijk de auto waarmee Mercedes de overwinning van Verstappen, eh, de constructeurstitel van 2021 viert. Aan de voorzijde is de auto grijs, maar aan de zijkant komen er geleidelijk wat zwarte Mercedes-Benz-sterren voorbij.

Vervolgens is de achterzijde helemaal zwart, met juist zilveren sterren. Daarbij is er ook kwistig gebruik gemaakt van het turquoise, een hoedtik naar smeermiddelensponsor Petronas. De diffusor, sideskirts, randen op de velgen en sideskirts zijn turquoise.

Basis

De basis van de Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition is de reguliere SL63, dus met een 4.0 V8 die 577 pk en 800 Nm levert. Standaard krijg je het aerodynamica pakket mee.

Ook het AMG Night Package is standaard, evenals het AMG Night Package II. Het eerste pakket zorgt ervoor dat je spiegelkappen, diffusor, splitter en het middengedeelte van de skirts hoogglans zwart zijn uitgevoerd.

Het AMG Night Package II omvat zwarte remklauwen, een zwarte Panamericana-grille, zwarte badges en donkere koplampen en achterlichten. In het interieur zien we de AMG Performance-kuipen, bekleed in zwart nappaleder met rode stiksels. Uiteraard is de rest afgewerkt in koolstofvezel. De meeste opties zitten er wel op, zoals ambient lighting, een Burmester-geluidsinstallatie en een verwarmd stuurwiel.

Er zullen 100 stuks van de Mercedes-AMG SL 63 Motorsport Collectors Edition gebouwd worden. Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aan Michael Masi, behalve het feit dat dat niet gaat gebeuren.

