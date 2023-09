Mercedes bevestigt deze variant van de G-Klasse

De persconferentie door CEO Ola Källenius eindigde met een Jobs-esque ‘oh ja, nog één ding’. Nieuws over de G-Klasse!

Gisteren onthulde Mercedes een toonaangevend concept. De nieuwe CLA is een voorbode van wat de volgende generatie kleine sedan/coupé gaat worden. Omdat het ook nog eens tijd is voor de IAA in München, konden journalisten, waaronder natuurlijk wij van Autoblog, genieten van een soort keynote gehouden door Ola Källenius, de CEO van Mercedes. En om het keynote-gevoel af te maken was de laatste zin: “oh ja, nog één ding. Er komt een baby G”. In bepaalde volksstammen is dat ook een manier om aan te kondigen dat je zwanger bent.

Baby G

Maar wat Källenius ermee bedoeld lijkt duidelijk. Er komt een kleine G-Klasse! Er gaat sowieso het één en ander gebeuren met de Geländewagen, want een nieuwe generatie staat voor de deur. Sowieso debuteert de EQG, een elektrische versie van de historische Mercedes. Maar daar komt dus ook een kleinere G-Klasse en het enige wat daarover losgelaten werd: hij wordt volledig elektrisch en hij komt over een paar jaar. Er kwam dan ook een kleine teaser aan het einde van de conferentie met een silhouet van de G-Klasse met het onderschrift ‘g-Class’. Met kleine G. Snap je?

Als je het hebt over een compacte G-Klasse, denk je vrij snel aan een Jimny. Suzuki heeft hun kleine offroader wel héél erg laten lijken op een te heet gewassen G. Bodykit-boeren zoals DAMD maken er dan ook al een tijdje een sport van om bodykits voor de Jimny zo goed mogelijk te laten lijken op een G-Klasse, AMG dan wel klassiek. Al zit er natuurlijk nog een zee van ruimte tussen de Jimny en de G-Klasse en Mercedes zegt verder nog niet hoe groot of klein de baby G wordt. Die houden we dus nog even tegoed.

Nog een G?

Nu we het toch hebben over de G-Klasse: in München moet je ook vaak scherp zijn op wat je op de weg tegen komt. Zo kwam collega-redacteur @willeme op weg naar München een G-Klasse tegen met camouflage. Wat het is? Dat weten wij ook niet precies.

Zoals altijd zijn er wat aanwijzingen te vinden. Het gaat waarschijnlijk wel om een product van Mercedes, daar het kenteken van de auto (BB voor Baden-Baden) overeen komt met het testcentrum van Mercedes. Je denkt nu waarschijnlijk vrij snel aan een testauto voor de EQG, maar stekkerauto’s in Duitsland hebben altijd een E op het kenteken, deze niet. Een G63 E-Performance valt dan ook af, want die heeft ook een stekker. Ondergetekende dacht aan een mildere AMG-versie (AMG G43 bijvoorbeeld), maar dan valt op dat het geen AMG is, met kleine velgjes en ‘normale’ bumpers.

Mercedes is dus zeker nog niet klaar met de G-Klasse en er wordt absoluut gekeken naar een manier om de G-Klasse levend te houden in de moderne wereld. Een kleiner model G-Klasse komt dus sowieso, wat er nog met de grote G-Klasse op benzine gaat gebeuren is nog even gokken.