Nein! Nein! Nein! Alle M-modellen geëlektrificeerd vanaf 2030

Is er dan geen een huisje meer heilig?

Als er één merk heeft dat een loopje heeft genomen met zijn oude normen en waarden is het Apple BMW wel. We gaan nog één keer zeuren, voorheen maakte BMW de meest tot de verbeelding sprekende automobielen, met de BMW M-Modellen als absolute vaandeldragers. Atmosferische motoren, handgeschakelde transmissies en aandrijving op de achterwielen. Dat waren nog eens tijden. BMW is echter met zijn tijd meegegaan en helaas moest het merk uit Beieren meer concessies doen de concurrentie. Geblazen motoren, vierwielaandrijving en automaten was altijd al iets dat Audi bijvoorbeeld al aanbood.

In een interview met Car & Driver laat BMW M-baas Frank van Meel weten dat er nóg meer concessies aan zitten te komen:

“Alle M-modellen zullen aan het einde van volgend decennium geëlektrificeerd zijn”

Om alles in goede banen te leiden zorgt Van Meel ervoor dat de elektrificatie in fases wordt ingevoerd. Volgens Van Meel is de timing heel erg belangrijk. Je wilt absoluut niet te laat zijn, want dan loop je achter de feiten aan. Echter, je wilt ook niet te vroeg zijn, want dan heb je te ‘ouderwetse’ technologie aan boord. Dat kan Van Meel gelukkig toelichten.

Net als vele andere weet Van Meel dat geëlektrificeerde auto’s een stukje zwaarder zijn. Voor een divisie als BMW M is extra gewicht een zeer zwaarwegend (pun intended) nadeel. BMW is op dit moment bezig met een nieuwe technologie waarbij motor, elektra en transmissies één unit vormen om zo tot een lager gewicht te komen. Verwacht kan worden dat het aantal cilinders dus afgaat nemen. Van Meel geeft aan dat de M3 leverbaar is geweest met een range aan motoren (viercilinder, zes-in-lijn, epische zes-in-lijn, V8 (rijtest), zescilinder biturbo), het gaat erom dat het rijdt als een M3, ongeacht de motor.

Gelukkig doet BMW niet mee aan alle nieuwerwetse ideeën met de M3. Van Meel maakt ons gelukkig met de mededeling dat de nieuwe (en lichte) M3 en nieuwe M4 voorlopig niet voorzien worden van vierwielaandrijving, zoals de M5 (rijtest) dat nu wel heeft. Op zich geen gekke gedachte, want in deze klasse is alleen Audi ervan overtuigd dat AWD de beste optie is.