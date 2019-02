Red Bull en Max zijn erg positief over eerste F1-week

Max heeft de titel al met één hand vast.

Terwijl het zonnetje de strijd te verliest van de donkerte in het Spaanse Barcelona, hebben de F1-coureurs hun laatste rondjes van de dag reeds achter de rug. Nico Hulkenberg krijgt de eer om als snelste van de week de boeken in te gaan, maar moest zijn Renault wel stilzetten vlak na die snelle ronde op het zachtste rubber (1:17.393).

Hiermee is er tevens een eind gekomen aan de eerste testweek, wat wil zeggen dat we de eerste conclusies kunnen trekken. Echter, in plaats van dat te doen, laten we deze schone taak dit keer (potentieel voorlopig) over aan niemand minder dan onze twee favoriete Red Bull medewerkers; Helmut Marko en Max Emilian. Zij hebben namelijk de meeste info over hetgeen we echt willen weten: wordt Max Verstappen wereldkampioen?

In het kader van eerlijke berichtgeving zullen we Marko niet in de mond leggen dat hij denkt dat Max kampioen wordt, maar de markante Oostenrijker is wel belachelijk bullish over de kansen van Red Bull Racing. Helmut was per abuis op weg naar het motorhome van Renault toen Autobild hem onderschepte. Nadat de kwaliteitspublicatie de 75-jarige verteld had dat hij daar niet meer hoeft te zijn, schoof het de rechterhand van Didi Mateschitz wat harde vragen op het bordje. Die bleken in dit geval geen zware kost te vormen voor Der Helmut, want hij gaf maar wat graag antwoord.

De grillige bejaarde verkeert naar verluidt sowieso in een hele goede stemming dezer dagen en die is het directe gevolg van de prestaties van Red Bull Racing, of eigenlijk meer specifiek die van kersvers motorenpartner Honda. Helmut zegt:

Honda heeft nu al topwerk afgeleverd. Alles wat ze ons in het vooruitzicht gesteld hebben, zijn ze daadwerkelijk nagekomen. We hebben ook nul-komma-nul motorenproblemen gehad en qua power zitten we nog in een conservatieve modus. Dit alles ten spijt geeft de motor een puik vermogen af; ik denk dat we momenteel alleen nog Ferrari voor ons moeten dulden. Zij zien er erg snel uit, maar we geven maar twee of drie tienden van een seconde per rondje toe op Ferrari en zijn sneller dan Mercedes. Deels ligt dat ook aan de motor.

Het topteam kwam in de sessies van deze week Dat ziet er dus puik uit voor Red Bull-Honda volgens Marko. Max is het wat dat betreft eens met zijn leidinggevende:

Ik ben heel blij met hoe de zaken er momenteel voorstaan.

Op zijn beurt is Max’ leidinggevende ook in zijn nopjes met zijn werknemer:

Hij is in de winter nog zelfbewuster geworden en is nu zonder meer klaar voor de titelstrijd.

Kijk, dat is wat we willen horen! Campione!

Image-Credit: MV33 via gramville