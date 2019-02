In beeld: Porsche 992 Turbo, bijna naakt

Goedemorgen!

De nieuwste generatie van de Porsche 911 wordt ondertussen alweer een flinke tijd onderworpen aan tests. Hierdoor hebben we verschillende versies van de 992 in beeld gekregen. Echter, nagenoeg iedere keer dat het apparaat op de plaat wordt gezet, is hij beplakt met stickers en camouflage om niet teveel weg te geven. Ditmaal is dat anders, want een of andere durfal heeft de nieuwe Turbo voor de lens kunnen krijgen. Waar Instagram allemaal wel niet goed voor kan zijn.

Op de pagina van ene t_schleicher doken zojuist een tweetal kiekjes op van wat lijkt op de nieuwe 911 Turbo. En dan hebben we het ook daadwerkelijk over de Turbo, niet over de Turbo S. Naar verluidt moet laatstgenoemde weer geleverd worden met centerlocks, in plaats van een handvol schroeven zoals bij dit model het geval is.

Wel mag duidelijk zijn dat ook de nieuwe 911 Turbo (rijtest) weer een gruwelijk dik apparaat wordt. Afgaande op deze foto’s durven we zelfs te zeggen dat Porsche de auto een nog sportiever, agressiever exterieur heeft gegeven dan voorheen. Overal waar je kijkt zul je iets scherper lijnwerk zien. Daarnaast oogt het achterwerk groter dan eerst en zijn ook de luchtinlaten in omvang toegenomen. Dit wordt benadrukt door het feit dat de achterwielen een maatje groter lijken te zijn dan de units vóór, zoals we dat voor het eerst zagen op de 991.2 GT3 RS.

Al dit uiterlijk vertoon moet de prestaties van de Turbo doen weerklinken. Een commenter in regenjas heeft ons inmiddels ingefluisterd dat de ‘gewone’ turbo 640 pk krijgt en de ‘turbo S’ nog dertig peerden extra onder de kap heeft. Beide moeten die power dan halen uit een 3.8 liter grote zespits boxer, die -goh- kunstmatig beademd wordt met een hoge FiO2.

Wellicht komt er naar voorbeeld van de Pana turbo ook nog een versie met hybride systemen op de markt. Hoe dan ook zal het eindresultaat vast weer een fantastische sloper van Autobahnen worden.