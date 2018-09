Leaseregistraties augustus: bizarre stijging dankzij WLTP

Wij leasen veel. Heel veel.

Het zal je niet ontgaan zijn: Nederlanders leasen massaal. Zo massaal dat het lijkt alsof elke auto die hier geïntroduceerd wordt met een spaarmotor komt. Nou heeft natuurlijk niet alleen Nederland daar baat bij, maar toch. Elke auto is verkrijgbaar met kleine turbomotoren of alternatieve aandrijvingen zoals hybride of elektrisch, wat allemaal de uitstoot en dus de leaseprijs kan verlagen. Vooral bij die laatste categorie speelt dit een steeds grotere rol.

Cijfers van CARMonitor tonen aan dat het hard gaat met de aantallen in de leasemarkt. Vorig jaar werden er in augustus 13.846 leaseauto’s geregistreerd, dit jaar waren het er 21.272. Een flinke toename: maar liefst 53,6 procent! Dit jaar werden de verkopen echter extra gestimuleerd door de overgang van NEDC naar WLTP: vanaf september moet elke auto gemeten zijn via de WLTP-cyclus. Daarom moest er in augustus nog even flink wat geschoven worden en hebben de meeste leasemaatschappijen massaal auto’s ingeslagen.

Sowieso is leasen dit jaar populairder. Een toename van 34 procent wordt gemeten als we de registraties van de eerste acht maanden van 2017 (117.921) vergelijken met die van 2018 (158.032). Wat voor auto’s leaset men vooral? Een voorspelbare top 10: de VW Up en Polo staan bovenaan, de Renault Clio Estate vinden we op plek 3 en de Opel Astra Sports Tourer op 4. De rest van de lijst bestaat uit bekende auto’s zoals de Ford Fiesta, Renault Clio (hatchback), Kia Picanto, Peugeot 208 en Nissan Qashqai.

Vooral voor leasemaatschappijen was augustus dus een topmaand om nog even last minute een zwik voordelige(re) auto’s binnen te halen. Het gevolg is natuurlijk dat de autosector waarschijnlijk een zwak najaar tegemoet gaat. Veel merken kunnen bijvoorbeeld de modellen nog niet leveren totdat ze WLTP-klaar zijn.

Mocht je werkgever niet zo in de leaseauto’s zitten, dan kun je nog altijd opteren voor private lease. Ook dat blijkt steeds populairder.