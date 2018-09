Kan Esteban Ocon nog wel ergens terecht volgend jaar?

Hij denkt zelf van wel, maar de kans wordt steeds kleiner.

In 2019 gaat de F1-grid weer eens totaal op de schop. @ikschrijfookoverautos deed al meerdere keren een voorspelling over wat er precies gaat gebeuren, maar een paar dingen weten we zeker. McLaren begint met een schone lei door zowel Fernando Alonso als Stoffel Vandoorne de laan uit te sturen, die worden vervangen door jong talent Lando Norris en ex-Verstappen teammaatje Carlos Sainz van Toro Rosso. En over Verstappen-teammaatjes gesproken: Ricciardo komt naast Hulkenberg bij Renault om ruimte te maken voor Pierre Gasly, terwijl Toro Rosso nu een grote leegte heeft.

Omdat Lawrence Stroll het team van Force India (nu Racing Point Force India) kocht, is de kans hoogstwaarschijnlijk aanwezig dat zijn F1-rijdende zoon Lance naar dat team verschuift. Vermoedelijk is het Esteban Ocon die vervolgens het veld moet ruimen voor de 19-jarige Canadees. Hij schat zelf zijn kansen hoog in en denkt bijvoorbeeld terecht te kunnen bij Mercedes, maar dat team blijft hoogstwaarschijnlijk nog wel even rijden met Hamilton en Bottas. Dus klopt Ocon aan bij andere renstallen. McLaren zit al vol, Renault wil Hulkenberg niet kwijt. Dus lijkt het logisch om bij Red Bull te kijken. Niet om Max met pensioen te sturen, maar om een stoeltje bij Toro Rosso te bemachtigen.

Red Bull ziet dit echter niet zitten. Ze hebben geen interesse in de 21-jarige Fransman. Dat komt mede dankzij het contract wat hij nog heeft bij Mercedes, hij zat immers bij hun talentenprogramma. Christian Horner meent geen interesse te hebben in Ocon zolang hij een contract heeft met Mercedes. Maar Ocon geeft niet op, hij weet zelf zeker dat hij op de grid van 2019 niet de grote afwezige zal zijn. Zoals de eerder gelinkte voorspelling al laat zien, kickt Ocon zijn landgenoot Romain Grosjean uit de Haas-bolide. Speculaties, speculaties.

En als we het dan toch over de grote afwezige hebben: het ‘derde topteam‘ is verdacht stil in deze prominente stoelendans. Omdat er nog niks bevestigd is moeten we voorzichtige conclusies trekken, maar naar het schijnt gaat daar ook het één en ander veranderen. In ieder geval staat Charles Leclerc te trappelen om een stoeltje te bemachtigen bij Ferrari, want de houdbaarheidsdatum van Kimi Raikkonen lijkt bereikt te zijn (in ieder geval bij het team, niet op de grid). Maar goed, dat is nog even afwachten geblazen. Voor nu hopen we dat de talentvolle Ocon toch nog ergens zijn kunsten kan vertonen, het is hem gegund om niet al op z’n 21ste weer uit de F1 gehaald te worden.