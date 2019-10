Waarom er dit jaar nog veel dieseltaxi’s verkocht worden

Onder andere deze grote order profiteert nog van de huidige wetgeving.

Volgend jaar gaat er veel veranderen voor zakelijke rijders. In de eerste plaats hoor je veel over de bijtelling die op de schop gaat, maar er is ook een andere belangrijke ontwikkeling gaande. Per 2020 moet er BPM afgedragen gaan worden over een nieuwe taxiauto. Bedrijven slaan daarom massaal dit jaar nog in om er de komende jaren tegenaan te gaan. Het alternatief is volledig elektrisch rijden, maar dat is een vaak duurdere investering. De verschillen in vergelijking met dit jaar gaan enorm zijn. Een taxi kan door de BPM zelfs tienduizenden euro’s duurder worden.

Zo maakt Mercedes-Benz bestelwagens bekend dat Noot Personenvervoer in Ede 600 nieuwe bestelwagens van Mercedes in gebruik gaat nemen. Het gaat hier om 400 Vito Tourers en 200 Sprinter rolstoelbussen. De bedrijfswagens zullen in stapjes geleverd gaan worden. De leveringen zijn inmiddels gestart. Het is de bedoeling dat de complete bestelling voor het eind van het jaar geleverd is.

Het is afwachten wat de nieuwe wetgeving volgend jaar gaat betekenen voor de verkoop van bedrijfswagens in de taxibranche. Een grote ommekeer naar elektrische taxi’s in 2020, of veel van dit soort orders in 2019 en een doodgevallen verkoop van dieseltaxi’s in 2020? Dit laatste kwartaal zal het in kaart gaan brengen.