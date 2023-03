Mercedes gaat W14 nu toch echt aanpassen

Het was al min of meer duidelijk, maar Toto Wolff heeft nu ook zelf te kennen gegeven dat de W14 op de schop gaat. Niet alles is echter mogelijk…

Mercedes verbaasde vorig jaar iedereen behalve Haas F1 met hun auto voor 2022. Als enige koos het kampioensteam voor een concept ‘zonder’ sidepods. Dat wil zeggen, de sidepods zijn er wel, maar ongeveer net zo groot als Calimero. De andere teams stonden versteld. Behalve opvallend genoeg Haas F1. Dat liet optekenen ook over het concept nagedacht te hebben, maar het toch maar niet gedaan had.

Gezien de dominantie van Mercedes vanaf 2014, dacht echter iedereen alsnog dat Das Haus weer iets geweldigs had uitgevonden. Maar ook grote namen, maken wel eens een fout. Newey deed dat bijvoorbeeld met de MP4-18, die uiteindelijk nooit aan de start kwam. En McLaren had natuurlijk nog een mispeer met de MP4-30 uit 2015, net zoals Brabham met de BT55. De drie genoemde auto’s hadden wellicht niet toevallig allemaal één overeenkomst, namelijk een ‘size zero’ concept.

Zelfs voor de leek is te begrijpen hoe zoiets aerodynamische voordelen zou kunnen hebben. Maar vanwege allerlei (al dan niet praktische) redenen, heeft het in het verleden vaak niet gewerkt. En ook de W13 kwam niet lekker voor de dag. De auto bleek eerst zeer veel last te hebben van porpoising. En toen dat eenmaal enigszins onder de knie was, bleek de W13 alsnog langzamer dan de RB18 en meestal ook dan de F1-75.

Zou Mercedes dit jaar dan bakzijl halen, was de vraag. Maar het antwoord, zo weten we, bleek ‘neen’ te zijn. De W14 reed in Bahrein gewoon weer met hele kleine sidepods rond. Lewis Hamilton was na afloop van de race niet onder de indruk. Hij zei dat de W14 ‘min of meer hetzelfde was als de W13’. Extra pijnlijk: met dezelfde aandrijflijn en achterwielophanging, ging Aston Martin -vorig jaar nog 7de in het WK- harder.

Wolff speculeerde dan ook reeds na de race dat het anders moet. En nu is die beslissing definitief gevallen, aldus Auto-Motor-und-Sport. De W14 krijgt gedurende de loop van het jaar een ander aerodynamisch concept. Vorig jaar deed dat gerucht ook al de ronde, maar toen kwam het er niet van. Nu dus wel, hoewel het alleen zal gaan om het aero-package. Het chassis aanpassen zou niet binnen het budget cap passen. Toto nog niet wil zeggen precies wanneer de boel op de schop gaat.

De kwestie roept ook vragen op over de positie van Mike Elliott, de ontwerper van de W13 en W14. Elliott is naar verluidt drijvende kracht geweest achter het behoud van ‘zijn kindje’. Nu dat niet de goede resultaten oplevert, staat zijn positie onder druk. Eerder berichtten we al dat Mercedes hengelt naar de diensten van oude bekende James Allison. Wordt dus vervolgd.