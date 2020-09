Ze zijn zo slim en vooruitziend bij Mercedes, dat ze zelfs voorliepen op de beslissingen van de FIA. Mercedes zag het afschaffen van de partymodus al lang aan komen.

Dit weekend kunnen we weer genieten van de de Grand Prix van Italië. Voor het eerst moeten de motoren in de kwalificatie en in de race gelijk zijn. Dit om te zorgen dat het Formule 1-veld iets beter bij elkaar komt. De uitwerking is helaas matig: beide Mercedessen staan alsnog ongenaakbaar vooraan. Joepie.

Totaalpakket

Het wordt nog erger. Voorheen wist je dat het verschil in de race iets kleiner was dan in de kwalificatie. Nu weet je in elk geval dat je geen kans hebt om te winnen, maar ja: dat is eigenlijk al het geval sinds 2014. Mercedes is buitengewoon slim bezig. Sinds 2014 hebben ze het beste totaalpakket en elk jaar kunnen ze voortborduren op dat pakket.

Mercedes afschaffen partymodus

Dankzij het grootste budget, de meeste medewerkers, een van de beste coureurs en de meest getalenteerde engineers kan Mercedes elk jaar zijn voorsprong uitbouwen. Het commentaar ‘de regels zijn voor iedereen hetzelfde’ gaat niet op, daar de mindere teams een kleiner budget en minder goede basis hebben om op door te ontwikkelen. Pas als de regels drastisch worden veranderd (iets dat telkens wordt uitgesteld), dan kun je spreken van ‘de regels zijn voor iedereen hetzelfde’.

Mercedes: afschaffen partymodus gepland

Maar het is niet alleen de motor, het chassis, Lewis Hamilton en zijn dienaar (Bottas 9.0). Nee, het is de gewiekste Toto Wolff die op origineel Oostenrijkse op de zaak vooruitkijkt. Want aan Autosport geeft Toto Wolff aan dat hij al lang rekening had gehouden met de afschaffing van de Partymodus:

De manier waarop we werken is zo goed mogelijk presteren en als organisatie goed kunnen inspelen op veranderingen. We confronteren onszelf met diverse situaties, zodat we kunnen kijken hoe we ermee om kunnen gaan.



Op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat de lobby tegen de kwalificatiemodus aan het groeien was. Toen zijn we al gaan werken met het scenario dat de partymodus zou worden afgeschaft.



TIjdens de kwalificatie hebben we voor het eerst gezien waar we dan staan en wat het verschil is met de teams (die nu óók geen partymodus hebben, red.). Er zijn interessante uitkomsten. De teams die ons het hardste hebben gepusht, hebben matig gepresteerd. Toto Wolff, Oostenrijker die streeft naar werelddominantie

Om met @jaapiyo te spreken: Snap! Shots Fired! Dat is natuurlijk bedoeld naar Red Bull. Een regelrechte sneer zoals alleen een Oostenrijker die kan uitdelen. Overigens begint het zelfbewustzijn bij Toto Wolff toe te nemen en stopt hij met faux-bescheiden opmerkingen. Mercedes was tijdens de kwalificatie al 0,8 seconden sneller dan de eerste niet-Mercedes (Sainz in de McLaren).

Het grootste voordeel is dat we ons eigenlijk voornamelijk hebben geconcentreerd op racesnelheid en de race moet nog komen. We willen niet op de zaken vooruit lopen. Toto Wolff, Oostenrijker die streeft naar werelddominantie



Formaliteit

Dus Wolff weet ook al donders goed dat de race van vandaag wederom een formaliteit is. Want met het afschaffen van de partymodus zijn de Mercedessen in de race nu nog dominanter. Uiteindelijk geeft hij voldoende weg om tot die conclusie te komen:

We wisten dat deze regel ging komen. Toen de bevestiging kwam, zijn we het gaan zien als een kans. Ik denk dat we een geweldige organisatie hebben. De mentaliteit in Brixworth is geweldig. Ze zijn de uitdaging aangegaan en om een motorspecificatie te ontwikkelen die in de kwalificatie én in de race werkt. We hebben een klein beetje verloren bij in de kwalificatie, maar we gaan heel erg veel winnen aan snelheid tijdens de race. Toto Wolff, Oostenrijker die streeft naar werelddominantie

De Grand Prix start vanmiddag om 15:00. Anderhalf uur later zal Lewis Hamilton het team bedanken voor het geweldige werk dat ze doen.