5 dingen die ons opvielen aan de GP van Italië 2019

Het zit er weer op, de Grand Prix van Italië. We hebben nu het snelste circuit van het seizoen gehad. Voor de Nederlandse Formule 1 liefhebbers is dat goed nieuws, want de Red Bulls kwamen niet helemaal goed uit de verf, helaas. Aan de andere kant: dat viel te verwachten. Gelukkig gebeurde er nog veel meer. Dit zijn de vijf dingen die ons opvielen

Vettel valt (weer) door de mand

Eigenlijk is het heel erg vreemd. Sebastian Vettel was een enorm aanstormend talent en wist na een succesvolle periode met Toro Rosso (hij won met dit team zelfs op dit circuit) vier wereldtitels te behalen. Van die Sebastian Vettel is helemaal niets meer over, zo lijkt het. Na een uitglijder komt hij te snel weer op de baan, waarbij hij Lance Stroll over het hoofd ziet.

Leclerc scoort magistraal

Bovenstaande is extra zuur als je ziet dat Leclerc wél weet te schitteren op Monza. Hij weet Hamilton meerdere malen te pareren. Aanvankelijk leek het of Hamilton calculerend te werk ging, maar op het moment dat de Brit aanzette, weet Leclerc te pareren. De overwinning was dan ook meer dan verdiend. Dat hij een paar agressieve Verstappen-esque moves toepast, wordt gelukkig niet afgestraft.

Verstappen is iets te enthousiast?

De start van de Nederlander was een vreemde. Althans, bij het aanremmen van de eerste chicane lijkt Verstappen aanvankelijk zeer voorzichtig te werk te gaan. Toch gaat het mis en beschadigt hij zijn voorvleugel. Natuurlijk is het logisch dat hij zo snel mogelijk verloren posities goed wil maken, maar wederom geen vlekkeloze race voor Verstappen, helaas.

Renault doet uitstekende zaken

Het Renault-chassis is nog niet het beste van het veld. Met name het gebrek aan downforce breekt ze op. Maar op Monza maakt dat minder uit. Die motor doet het niet verkeerd en zowel Hulkenberg als Ricciardo rijden een ijzersterke race en scoren met P4 en P5 het maximaal haalbare. Erg knap.

Albon is nog wat onstuimig.

Alexander Albon kende geen vlekkeloze race. Zonde, want in principe zou hij gewoon de vierde plaats kunnen pakken. Zijn actie op Sainz was wellicht iets te enthousiast. Uiteindelijk eindigt Albon slecht 2 plaatsen voor Verstappen, met alleen Perez er tussen in. De relatief goede eindklassering komt overigens mede door het terugvallen van Sainz en Kvyat. Aan de andere kant, Albon heeft ook op Monza meer initiatief getoond dan Gasly in de eerste helft van het seizoen.

Rijderskampioenschap

De race op Monza heeft ervoor gezorgd dat de stand in het rijderskampioenschap iets veranderd. Ricciardo stijgt een paar plekken dankzij zijn uitstekende resultaat. De belangrijkste mutatie is die van Leclerc, hij komt nu bijzonder dicht in de buurt van Verstappen. De strijd om de derde plaats lijkt spannend te gaan worden. Eerlijk is eerlijk: Spa en Monza zijn circuits die de Ferrari erg goed liggen en de Red Bull juist niet. Vettel hoeft zich geen zorgen te maken om concurrentie van ‘achteren’, want de nummer 6 (Gasly) heeft meer dan 100 punten achterstand.

Constructeurskampioenschap

In de strijd om de constructeurstitel kan het eigenlijk niet meer mis gaan voor Mercedes. Verder geen grote wijzigingen. Wel zien we dat Renault en Toro Rosso van positie zijn gewisseld. Logisch, want Toro Rosso scoorde uiterst matig op Monza, terwijl Renault het zoals gemeld uitstekend deed.

Kwalificatieduel

Ook in het kwalifiaciteduel worden de verstandhoudingen vrij duidelijk. De gelukstreffers wegen nu minder zwaar. Hamilton neemt afstand van Bottas, bijvoorbeeld. Perez heeft Stroll nog geheel in zijn zak. Alleen bij Ferrari zitten de coureurs erg dicht bij elkaar. Wel lijkt Leclerc na de afgelopen twee weken de psychologische overhand te hebben.

Snelste raceronde

Nadat de inhaalpoging mislukte op Charles Leclerc, kon Hamilton naar binnen voor een setje verse banden om dan maar het puntje voor snelste raceronde binnen te hengelen.

Driver of the Day

Degene die de race wint, hoeft niet automatisch bij het grote publiek in de smaak te vallen. Niets ten nadele van de kwaliteiten van Lewis Hamilton, maar dat hij wint is niet altijd even bijzonder. Hij is erg goed en heeft verreweg de beste auto. Het is altijd leuk om te zien dat sommige coureurs boven hun materiaal weten uit te stijgen. Charles Leclerc pakte de televoting-stemmers met bijna 35% van de stemmen. Verstappen pakte een derde plaats.

Deze races zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

9. GP van Oostenrijk (Verstappen)

10. GP van Engeland (Hamilton)

11. GP van Duitsland (Verstappen)

12. GP van Hongarije (Hamilton)

13. GP van België (Leclerc)

14. GP Van Italië (Leclerc)

Deze races staan nog op de agenda:

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters worden verreden op 20 september 2019 om 10.30 Nederlandse tijd.