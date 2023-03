“Mercedes luistert niet naar mij”, aldus Hamilton

Mercedes luistert niet naar Lewis Hamilton, aldus de bijna achtvoudig wereldkampioen.

Het mooie van Formule 1 is meteen het verschrikkelijke: als rijder ben je enorm afhankelijk van het materiaal. Een (naar F1-begrippen) beperkte coureur kan met een goede auto alsnog goed scoren. Dat zul je in het voetbal nooit zien, dat Wout Weghorst bij Manchester United speelt of Luuk de Jong bij FC Barcelona. Oh, wacht.

Maar de strekking is duidelijk. Combineer je de beste coureur met de beste auto, dan heb je een bijna onoverwinnelijke combinatie. Mercedes AMG Petronas F1 Team en Hamilton hebben veel aan elkaar te danken. Dat het nu eventjes wat minder gaat dan voorheen is een beetje inherent aan de sport. Maar volgens bijna achtvoudig wereldkampioen ligt het aan Mercedes, die niet goed naar Hamilton hebben geluisterd.

Mercedes luistert naar Sir Hamilton

Ja, dat hoor (lees: lees) je goed. Nu het ineens niet goed gaat met het team uit Brackley, ligt het in elk geval niet aan Lewis Hamilton, aldus Lewis. Dat meldt hij aan de BBC Formule 1-podcast The Chequered Flag.

Het afgelopen jaar waren er dingen mis met de auto. Dat heb ik aan het team verteld. Ik zei dat er issues waren met de auto. Ik heb zoveel verschillende auto’s gereden. Ik weet wat een auto nodig heeft en ik weet wat een auto níet nodig heeft. Ik denk dat het aankomt op verantwoordelijkheid. Lewis Hamilton, heeft alleen verantwoordelijkheid als het goed gaat.

Luisteren naar Hamilton is de oplossing

Ziet Lewis Hamilton het dan helemaal niet meer zitten bij Mercedes? Nee, het is zeker mogelijk voor het team om het gaat te dichten. Maar – en daar viel onze mond echt van open – daarvoor moeten ze wel beter naar Lewis Hamilton luisteren!

Het gaat over toegeven en zeggen: “Ja, weet je wat, we hebben niet naar je geluisterd. Het is niet waar het moet zijn en we moeten aan het werk. We moeten naar de balans in de bochten kijken, naar alle zwakke punten en als team naar elkaar toe werken. Dat is wat we doen. Lewis Hamilton, treft verder geen blaam.

De opmerkingen van Hamilton lijken een respons te zijn op die van Toto Wolff, die zijn team ook al heeft afgefakkeld omdat ze door zijn gegaan met de ‘Zero Sidepod’-filosofie. Dat is op papier en in de simulatie een mogelijk perfecte filosofie, maar werkt niet op het asfalt.

Overigens is het geen nieuw fenomeen dat een team dat lange tijd heeft gedomineerd een paar seizoenen de weg eventjes kwijt is. Wat dat betreft is het knap dat Mercedes zo lang die topvorm heeft kunnen volhouden.

Via: BBC

