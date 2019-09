Mercedes neemt ook de GLB zónder trainingspak mee

En dan is het gewoon een compacte zevenzitter.

Eén van de auto’s die een paar wenkbrauwen doet fronzen op de IAA is de Mercedes-AMG GLB 35. Het is een geinig ding, daar niet van, maar 306 pk (en met de GLB 45 in het verschiet tegen de 400 pk) in een compacte, vierkante zevenzitter; waarom? Uiteraard is de AMG 35 niet de enige leverbare versie van de GLB: je kan hem ook nog krijgen zonder AMG-sporttenue, met een beschaafd aanbod benzine- en dieselmotoren. Kijk, dan snappen we hem ineens wel.

Want dat was toch wel even bijzonder, een SUV gebaseerd op de A-Klasse waar zeven man in passen. Toegegeven, we hebben het getest en die derde zitrij is niet voor volwassenen met benen, maar voor kinderen is het een leuke oplossing. Bovendien doet de auto denken aan een leuke auto die de tijd vergeten is, de Mercedes GLK.

Leverbaarheid en prijzen voor de Nederlandse markt worden zo snel mogelijk bekend gemaakt door Mercedes.