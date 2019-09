De Porsche Taycan is erg mooi in rood

Alhoewel blauw hem ook goed staat.

De Porsche Taycan was het grootste nieuws van afgelopen week en is een van de absolute toppers op de IAA. De auto weet de nodige tongen los te maken. Het is heel erg cliché, maar de Taycan is de Porsche onder de elektrische auto’s.

We hebben de vergelijking al eens gemaakt met de Model S, maar die is behoorlijk krom. De Taycan is een compleet andere auto, ondanks enkele overeenkomsten op papier. Met name het interieur staat op zo’n hoger peil, dat elke vergelijking mank gaat. Een Mora-kroketje kan lekker zijn, maar dit is een Master Kobe Wagyu steak. Net zoveel calorieen, maar veel verfijnder.

Je moet hem alleen niet in het wit bestellen met deze zwarte velgen met wit velgbed. Daarmee doet ‘ie erg denk aan de Mission-E Concept van járen geleden. Als je ‘m dan in het echt ziet, zie je vooral dat ‘ie net even wat minder spectaculair is. Logisch, die typische concept-lijnen moeten ietwat opgeofferd worden, omwille van praktische eisen die aan een auto gesteld worden.

Als je iets verder scrollt door de gallery

zie je de Taycan zoals ‘ie op zijn mooist is. In het rood is het namelijk een plaatje van een auto, een soort vierdeurs 911 zoals de Panamera dat net níet is. Overigens staan er alleen maar Taycans in ‘Turbo’ en ‘Turbo S’ uitvoering, maar reken er maar op dat er goedkopere modellen zullen volgen.