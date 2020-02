Dít is de eerste Formule 1 auto van 2020!

Waarschijnlijk ook de leukste om tijdens de races te volgen.

Een van de meest interessante teams van de afgelopen paar jaar moet wel Haas geweest zijn. Mercedes rijdt vooraan, Red Bull is goed op de langzame banen, Ferrari is goed wanneer ze vals spelen, Renault valt altijd tegen (hoe laag je verwachtingspatroon ook is), McLaren verrast juist altijd een en Williams rijdt achteraan. Maar Haas? Je hebt van te voren nooit een idee.

Onvoorspelbaar

Het ene moment hebben ze de grootst mogelijk moeite om de Williams van Russell voor te blijven. Het andere moment schurken ze bijna tegen een podiumpositie aan. Dan zijn er twee coureurs die elkaar duidelijk niet mogen en een heerlijk eigenwijze teambaas die van zijn hart geen moordkuil maakt. Oh, en wat te denken van hun sponsoren? Kortom: om te volgen is Haas altijd interessant!

Haas VF-20

Het team is ook het eerste met het voorstellen van hun nieuwe auto voor 2020, net als vorig jaar overigens. De auto krijgt de naam Haas VF-20. Het eerste wat opvalt is dat de rood-witte kleurstelling terug is. Vorig jaar waren de auto’s zwart met gouden letters, maar dat was nog vanwege de sponsor, Rich Energy. Dit jaar heeft de Haas F1 een nieuwe livery.

Focus op snelheid

Haas slaat overigens een ‘officiële’ teampresentatie over. Dat is de live-onthulling van de auto. Meestal organiseren teams een event met wat koffie, taart en open deuren. De VF-20 wordt in plaats van zo’n event, tijdens de tests in Barcelona ‘live’ onthuld. Haas heeft daarvoor geen moment ingepland. Haas gebruikt de tijd liever om in de auto te steken, wat geen overbodige luxe is. Vorig jaar ging namelijk niet al te best. De upgrade van de Haas VF-19 tijdens de GP van Spanje vorig jaar, bracht niet het gewenste resultaat. Sindsdien was alle snelheid ‘zoek’. In totaal werden er 28 punten behaald met de Haas VF-19 en eindigde het team als een na laatste.