Mercedes troeft andere premium Duitsers af bij werkbijen

Mercedes kan weer een overwinning op de andere premium Duitsers claimen.

Ooooh de memmories. Als vers geslaagde 17-jarige middelbare scholier, had ondergetekende ooit het wilde plan de uni over te slaan en meteen voor BMW in Munich te gaan werken. Tsja je bent jong en onbezonnen. Een open sollicitatie eindigde in een enthousiaste ‘leuk dat je interesse hebt, kom over een paar jaar nog eens terug’.

Een aantal jaar later, tijdens een buitenlandse stint vanuit de uni in Boedapest, sprak ik een mede Uirrrrrrrrooooopeaan uit Augsburg, nabij de Quelle dus. Uiteraard ook een autofan. Het gesprek kwam onvermijdelijk op BMW en zo noemde ik dat ik ooit nog gesolliciteerd had. Dit kwam op een minzaam lachje te staan. ‘Ja, jij en de rest van de wereld’.

Kennelijk is er nog niet veel veranderd, want de EV-wende en alle andere ontwikkelingen in de wereld ten spijt, blijken autofabrikanten nog altijd enorm populaire werkgevers in Die Heimat. Uit onderzoek van Trendenz blijkt dat Mercedes zelfs überhaupt de populairste werkgever van Duitsland onder vers afgestudeerde techneuten. Maar liefst 1 op de 7 zet Mercedes op die Eins als gewenste broodheer. De driepuntige ster troeft daarmee zelfs Apple af.

De andere Duitse premium fabrikanten staan overigens ook in de top-20, maar wel lager. BMW, Audi en Porsche volgen in die volgorde op gepaste afstand. Bragging rights voor Das Haus dus. Mensen gaan vooral voor belangrijke zaken als een goed loon, ontwikkelingsmogelijkheden, een fijne werksfeer/saamhorigheidsgevoel en natuurlijk de hoeveelheid werkuren. Kennelijk is de indruk dat dit bij Mercedes het best voor elkaar is.

Waarvan akte. Droom jij ook van een baan bij de premium Duitsers? Laat het weten, in de comments!