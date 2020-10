Mercedes: "Verstappen mag ons bellen voor een test" - Autoblog.nl

Van Mercedes mag Verstappen hen wel bellen hoor.

Een heet debat in de wereld van de F1 is wie er nu eigenlijk de beste coureur is op de grid. Voor ons een uitgemaakte zaak natuurlijk, want dat is onze held Max Verstappen. Maar nog niet iedereen op de wereld is daarvan overtuigd. Sommigen vinden aanstaand zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton toch nog beter.

Waar Lewis Hamilton in ieder geval goed in is, dat is het politieke spel. De Brit weet natuurlijk ook wel dat velen zijn succes toedichten aan de uiterst dominante auto’s waar hij de afgelopen jaren in gereden heeft. Om dat te ‘compenseren’, probeert hij vaak te benadrukken dat de Red Bull of voorheen de Ferrari toch ook wel heel erg snel zijn. Als mensen dat voor zoete koek aannemen, moeten ze de prestaties van LH44 immers automatisch extra waarderen.

Vlak na afloop van de vorige race in de Eifel, deed Lewis het weer, zoals Diederik Samsom zou zeggen. Nadat Lewis over de meet was gereden was hij er snel bij om te roepen hoe snel de Red Bull wel niet geworden was. Daarin werd hij gesterkt door het feit dat Verstappen met een miniem verschil de snelste ronde in de race pakte. Wat Lewis even vergat is dat hij voor de safetycar eigenlijk niks te duchten had van MV33.

Dit weekend werd Verstappen na de kwalificatie geconfronteerd met de uitspraak van Hamilton. De niet altijd even tactische Max had een adequate respons: misschien moesten hij en Lewis maar eens van auto wisselen om te kijken hoe de krachtsverhoudingen er echt voor staan. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen tijdens een private test. Hamilton stribbelde direct tegen, om voor de hand liggende redenen. Maar hij weet natuurlijk ook dat het toch niet gaat gebeuren. Of…Wel?

De Formule 1 organisatie zag namelijk wel wat in het idee (en extra hype) en poste erover op Instagram. ‘Max nodigt Lewis uit voor privé test na kwalificatie!!1!’. Verrassend genoeg kwam er een reactie op vanaf de officiële account van Mercedes AMG F1. Als Max een Mercedes wil testen, mag hij van hen altijd even bellen, zo luidt het. Crikey.

We vermoeden helaas dat de Instagram-account niet bestierd wordt door Toto Wolff. Die gaf namelijk voor het weekend nog aan dat Verstappen geen optie voor het team is, omdat Hamilton daar regeert. Dit ondanks het feit dat HAM zelf altijd roept dat hij alle competitie verwelkomt. Maar goed, dat past dan weer in de categorie politiek spel. En toch, het zou wel wat zijn zo’n test, niet? Of zouden ze bedoelen dat Max altijd een nieuwe A-Klasse mag komen proefrijden?