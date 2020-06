Mercedes wil Musk achterna naar de sterren en daar voorbij

Op zich niet raar natuurlijk dat de driepuntige ster naar de sterren wil ruimtereizen.

Na de machtige jaren ’60 en ’70 werd de echte ruimtevaart in de jaren ’80 ingeruild voor cocaïne. De mensen die regelmatig Peruviaans marcheerpoeder namen, deden gewoon aan ruimtereizen op aarde. Bovendien was het voor Amerika niet meer nodig om die miljarden uit te geven aan een ruimtevaartprogramma. De U.S.S.R. was immers toch al (zo goed als) verslagen.

Ruimtereizen maakt echter een LL Cool Jesque comeback. De private sector ziet inmiddels wel wat in het vermarkten van the final frontier. Bovendien gaat onze eigen aardkloot naar de kloten, dus is het wel handig als we op weg kunnen naar de volgende ruimterots die we kunnen uitputten. Een alternatief voor een rijkaard zou kunnen zijn om even naar Mars te gaan, dan een virus los te laten op aarde en dan terug te keren om overnieuw te beginnen. Klinkt opeens donker, maar Elon Musk heeft al toegegeven dat Moonraker zijn favoriete Bondfilm is. Zie het maar als een intentieverklaring.

Enfin, we dwalen (een heel klein beetje) af. Punt is dat de ruimte weer heet is. In dat opzicht is het misschien niet eens zo gek dat ook Mercedes zich ermee wil bemoeien. In een interview met ThisIsMoney zegt F1 teambaas Toto Wolff dat er al over nagedacht wordt, al zitten dingen nog in een beginstadium. Een partij die commerciële ruimtereizen wil aanbieden heeft al contact gezocht met Das Haus:

Space is a very early-stage discussion. We are not going to build a rocket but we might provide services to somebody who wants to build a rocket. We see ourselves as a high performance engineering boutique. What we do is enhance performance on land, sea, air – and possibly space. Toto Wolff, space cowboy

Het beginnen van een ruimteavontuur zou op zich goed uitkomen voor Mercedes (F1). Door het aanstormende budgetcap in de F1 moeten de grote teams flink snijden in de hoeveelheid manschappen. Een elegante oplossing zou zijn om deze bollebozen op andere projecten te zetten. Zo denkt Ferrari aan het opzetten van een IndyCar team. Mercedes F1 verleent al kennis en kunde aan het America’s Cup team en wielerteam van sponsor Ineos.

