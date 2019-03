Deze 8 bekende Renaults waren véél spannender

De toekomst voorspellen is nogal lastig bij de Fransen.

Een auto wordt niet zomaar op de markt gebracht. Daar gaan jaren aan design, ontwikkeling en onderzoek aan vooraf. Daardoor kan het voorkomen dat sommige auto’s wel het concept-stadium bereiken, maar niet verder komen dan dat. Ook kan het zijn dat de markt veranderd, het budget inkrimpt of slechts een idee van het concept levensvatbaar blijkt. Renault heeft er een handje van om de meest wilde concepts te laten zien, om vervolgens uit te komen op een nogal afwijkende auto waar die naam ook toevallig op staat. Dit zijn acht treffende voorbeelden:

1988: Renault Megane Concept

In de jaren ’80 werkte Renault nog heel simpel met nummers. Had je te maken met een laag nummer, dan betrof het een model onderaan het gamma. Een hoger nummer suggereerde een grote auto. Eigenlijk heel erg logisch. In 1988 lanceerde Renault de Megane Concept. Het was toen al een middelgrote auto. De grote attractie waren de deuren, die op een bijzondere manier openden. De ruiten deden denken aan die van de Subaru SVX. Onder de kap lag een 3.0 turbo zescilinder met 250 pk.

Het productiemodel: Renault Megáne (X64)

In 1995 arriveerde de productieversie van de Renault 19 in de showrooms. Het resultaat was een knappe Berline, maar het concept leek in niets, maar dan ook niets op de uiteindelijke Mégane. Geen V6 voor deze Megane. Sterker nog, op de ’16v’ en de latere Dynamique 2.0 IDE na er niet echt een sportief topmodel van de eerste Renault Mégane.

1990: Renault Laguna Concept

Maar liefst 29 jaar geleden werden we op het Salon van Parijs verblijd met de komst van de Renault Laguna Concept. Het was een concept op de meest bijzonder mogelijke manier. De auto had een lage voorruit, veel lager dan de hoofden van de passagiers. Met een speciale bril kon je het gevecht aangaan met de luchtweerstand. Onder de kap lag een 2.0 viercilinder met maar liefst 210 pk, waarmee je 250 km/u kon halen.

Het productiemodel: Renault Laguna (X56)

De uiteindelijke Renault Laguna kwam in 1993 op de markt als de opvolger van de Renault 21. De auto leek in niets op het concept. Sterker nog, de Laguna Concept leek uiteindelijk meer op de Sport Spider, dan de middenklasse Berline. Van de Laguna zijn er uiteindelijk drie generaties gebouwd. De auto is inmiddels opgevolgd door de Renault Talisman.

1991: Renault Scénic Concept

Renault had in de jaren ’80 met de Espace een bijzondere auto in de showrooms staan. Een MPV zag je toen bijna nergens. Toen de andere merken eindelijk kwamen met fullsize MPV’s, was Renault al aan het kijken naar andere carrosserievormen. In 1991 komt Renault de Scenic op de proppeen. Het was een zeer strak vormgegeven monospace. Het meest bijzondere aspect betrof de deuren. Deze openden op een zeer bijzondere wijze: iets naar voren, vervolgens schoven de voordeuren naar voren, en de achterdeuren naar achteren. Zo had je veel instapruimte, ook al stond je erg krap geparkeerd.

Het productiemodel: Renault Scenic

Uiteindelijk nam Renault weinig mee van het concept naar het productiemodel, dat in 1996 op de markt kwam. Ja, het formaat komt ongeveer overeen, maar daarmee is alles eigenlijk wel gezegd. De styling was compleet anders. De lange, platte koplampen haalden het niet, de bijzondere achterlicht-units sneuvelden eveneens. De deuren gingen gewoon op een conventionele wijze open. Wél had de Scénic drie losse stoelen achterin, wat de auto enorm praktisch maakte.

2000: Renault Koleos Concept

Dat de crossover en SUV-achtige auto’s populair gingen worden, had Renault al snel in de smiezen. In het jaar van de millenniumwisseling toonde het Franse merk zijn visie op een softroader. Zoals de trend destijds voorschreef was het geen hoge, zware terreinauto, maar een personenauto die hoog op zijn poten stond. Bijzonder is dat Renault koos om het monospace-principe te hanteren voor de auto. Uiteindelijk zou de daklijn zijn weg vinden naar de Mégane II.

Het productiemodel: Renault Koleos

Het uiteindelijke productiemodel was een gigantische teleurstelling, voor wie het concept wel kon waarderen. Het productiemodel was namelijk een Samsung QM5, een typische Aziatisch gestileerde crossover. De auto werd qua uiterlijk een beetje opgelapt om te kunnen overtuigen als Renault. Dat lukte niet helemaal. Gelukkig was de Koleos in vergelijking met de andere modellen in de range zeldzaam betrouwbaar.

2001: Renault Talisman Concept

Renault was op dreef rond de milleniumwisseling. Diverse concepts werden bijna één op één overgenomen tot productiemodel. De Renault Avantime is daar een perfect voorbeeld van, alhoewel de Vel Satis ook niet uitgevlakt mag worden. Een auto die er helaas niet kwam was de Renault Talisman Concept. Dit studiemodel had gigantische vleugeldeuren, waarschijnlijk voor dramatisch effect. Voor hetzelfde effect lag er een enorm dikke motor in, een 4.5 liter V8. Deze dreef de achterwielen aan.

Het productiemodel: Renault Talisman

De uiteindelijk productieversie van de Talisman leek absoluut niets op het originele concept. Toegegeven, de Talisman kwam pas in 2015 op de markt, op dat moment was hij alweer 14 jaar oud. In technisch opzicht is de auto aanzienlijk minder exotisch. De meeste Talismannen zijn voorzien van een 1.6 viercilinder. Dat is wel even anders dan een bonkige V8.

2004: Renault Fluence Concept

Nog een zeldzame categorie is die van de betaalbare coupé. Die zijn inmiddels uitgestorven. In 2004 denkt Renault designchef Patrick LeQuement dat de wereld zit te wachten op een coupé van Renault. De Fluence Concept is een plaatje. Zeer modern, eenvoudig en totaal niet oubollig. Best knap voor een merk dat weinig ervaring heeft met coupés. Onder de motorkap huist een 3,5-liter V6 met 245 pk, dezelfde die je ook aantrof in de Espace en Vel Satis.

Het productiemodel: Renault Fluence

Een van de meest treurige auto’s moet eigenlijk wel de Renault Fluence zijn. Het is een auto waar met succes alle ‘joie de vivre‘ uit is geslagen. De ‘gewone’ Fluence is nooit in Nederland op de markt gekomen. Wel kregen we de extreem onhandige Fluence Z.E., een van de eerste elektrische auto’s van Renault. De Fluence Concept zou uiteindelijk niets met het productiemodel te maken hebben, maar des te meer met de Laguna Coupé.

2004: Renault Wind Concept

Rond deze periode waren kleine, betaalbare, open auto’s erg in trek. Denk aan de Peugeot 206 CC, maar ook de Opel Tigra TwinTop, Smart Roadster, Citroen C3 Pluriel en Ford StreetKa. Renault had wel interesse in dit segment en toonde in 2004 de Wind Concept. Nu zal die naam altijd grappig blijven, over de uitwerking zullen we nooit hoeven te klagen. Het was zonder meer een zeer fraaie auto om te zien. Vanwege het lage gewicht (zo’n 850 kg) had je aan de standaard 2.0 benzinemotor (140 pk) meer dan voldoende. De auto stond op het platform van de Clio en had derhalve voorwielaandrijving.

Het productiemodel: Renault Wind

Hier ging het een beetje mis. De Renault Wind kwam er uiteindelijk wel, maar in plaats van een kleine sportwagen was het een soort kruising tussen een hatchback en een targa. Omdat het feitelijk een Twingo was, was de Wind hoog, smal en kort. Renault Sport bemoeide zich met het onderstel, en met succes: de Wind stuurde zeker niet onaardig. Ondanks het bijzonde dak had echter werkelijk niemand interesse in de auto.