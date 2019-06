Volvo’s gepantserde XC90 beschermt je tijdens de apocalypse

Zie daar maar eens een kogel doorheen te krijgen.

Bij een Volvo-rijder denk je waarschijnlijk niet direct aan een zeer prominent figuur. Dit is exact de reden dat dergelijke belangrijke figuren in dit soort auto’s worden vervoerd; zo kunnen ze enigszins onder de radar vliegen. Logisch dus dat Volvo de afgelopen jaren een flink aantal aanvragen heeft ontvangen om een gepantserde XC90 te maken. Vandaag laat het deze wens in vervulling gaan.

Volvo heeft zojuist het doek getrokken van zijn eerste ‘in-house’ XC90 met bepantsering. De zogenaamde XC90 Armoured is gebaseerd op de meest luxe uitvoering, de Inscription, en komt in twee varianten op de markt: Heavy en Light. Beide worden enkel geleverd als T6 AWD, wat betekent dat ze een tweeliter viercilinder hebben die goed is voor 320 pk.

De bepantsering is van behoorlijk niveau. Volgens Volvo wordt de behandeling gewaardeerd als VPAM VR8. De certificering houdt in dat de auto 360-graden bestendig is tegen kogels en explosieven. Volvo heeft dit niveau weten te bereiken door 10 mm dik staal in de wanden van de XC90 te verwerken. De dikte van de ruiten is zelfs met 50 mm toegenomen.

Het stapelt zich wel op, die bepantsering. De Volvo XC90 Armoured Heavy weegt in beschermd kostuum (en vijf inzittenden) precies 4.490 kg. De Light-versie schaaft er 250 kg vanaf en is zodoende iets minder veilig in gevaarlijke situaties. Ter compensatie heeft Volvo de gepantserde XC90 geen dikke V8 gegeven. Hij moet het zien te redden met slechts een opgewaardeerde ophanging en krachtigere remmen. In de sloppenwijken van Rio de Janeiro zal die viercilinder dus bikkelhard moeten werken.