Sebastian Vettel heeft een gridstraf te pakken

Het weekend begint goed voor de Duitser.

Het einde van dit Formule 1 seizoen nadert en dus worden er al voorzichtig wat conclusies getrokken over wie er dit jaar met de beker vandoor gaat. Zoals je misschien al had kunnen raden staat Lewis Hamilton helemaal bovenaan, maar zijn de kansen voor de nummer twee, Sebastian Vettel, nog niet verkeken. Nou ja: nét niet verkeken. Er moet wel een soort signaal van het universum komen om ervoor te zorgen dat Seb met de beker naar huis mag. Hij maakt het echter niet echt beter voor zichzelf: hij harkte een gridstraf binnen.

Tijdens de vrije trainingen negeerde Vettel een rode vlag. De rode vlag kwam door toekomstige teamgenoot Charles Leclerc: die had de baan bezaaid met grind tijdens een gevalletje gripverlies. Sebastian had zijn tempo moeten verlagen en dat deed hij naar eigen zeggen ook, maar de FIA vond het niet genoeg. Sebastian krijgt een gridstraf van 3 plaatsen. Dit had de Duitser er zelf over te zeggen:

Als Sebastian dat ene kleine kansje op kampioen worden nog wil benutten, zal hij foutloze races moeten neerzetten. Dit is natuurlijk geen goed begin voor een – voor hem – bepalend F1-weekend. Zoals eerder gelinkte artikelen al zeggen: Lewis is vrijwel zeker van de titel. De mogelijkheid bestaat dat deze gridstraf het hele seizoen bepaald heeft. Kijken of Seb zich kan revancheren: morgen rond 20:00 begint de race.

Overigens heeft onze Max het prima gedaan, gisteren reed hij een derde tijd tijdens de 1e vrije training. Ook in VT2 zet hij de derde tijd neer: 1:49.798. Behalve Hamilton is daarmee de hele top 5 anders, met Gasly op 2, Alonso op 4 en Hulkenberg op 5. De rest van de ‘usual suspects’ staat verder onderaan.

