Kijk mee met Nico Rosberg en de AMG ONE-configurator

Krijgen we gelijk een mooi beeld van de verschillende kleurtinten op de hypercar.

Begin dit jaar was er even weinig te melden over de eerste hypercar van Mercedes-AMG. Na de onthulling in 2017 werd alles aan onze verbeelding overgelaten, behalve wat basisspecificaties en de styling. Nu sijpelt de hypercar langzaam het web op, in kleine stukjes informatie waarbij de basis voor hypercars vastgesteld wordt. Alleen als er specs of snelheidsclaims worden gemaakt hebben wij daar wat aan, want de voor de koper relevante informatie is er al. En als potentiële koper heb je er niks aan: de prijs is 2,3 miljoen euro en mocht je dat hebben: de limiet van 275 units is al bereikt.

Die 275 eigenaren zijn de crème-de-la-crème van de autowereld, wereldkampioenen van Mercedes, mensen met een gevuld banksaldo. Of beide: zowel Lewis Hamilton als Nico Rosberg mogen een exemplaar van de hypercar, vanaf nu genoemd onder zijn officiële naam AMG ONE, bestellen. Goed nieuws: Nico Rosberg heeft besloten het gat in zijn leven na het verlaten van F1, op te vullen met vloggen.

Daardoor kunnen wij een mooi kijkje krijgen in het bestelproces van de AMG ONE. We hebben de auto bijvoorbeeld nog maar in twee gedaantes gezien: Iridiumzilver en camouflagepyjama. AMG heeft een paar gave nieuwe kleuren in hun arsenaal sinds de GT-serie, zoals Green Hell Magno, de lanceerkleur voor de GT R, of Solar Beam Yellow, de lanceerkleur voor de GT S. Die vinden hun weg op de AMG ONE, net als de rest van de Designokleuren zoals Hyacintrood:

De renders voor de configurator laten de kleuren natuurlijk minder goed zien dan ‘in het eggie’, maar je krijgt een idee. Voor de rest van de kleuren, gepresenteerd door Nico’s vrouwelijke wederhelft Vivian, check de video hierboven op ongeveer 10 minuten en 14 seconden. Nico deed zelf een gokje over de acceleratietijd: 0 naar 100 km/u in 2,2 seconden. AMG heeft dat momenteel ontkend noch bevestigd, maar dat is een vrij reële gok. ‘Ringtijden worden gespeculeerd op krankzinnig snelle tijden, hoeveel er van waar is krijgen we zo snel mogelijk te horen.

